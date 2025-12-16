Armando Caro Figueroa criticó la reforma laboral de Javier Milei: "Sueñan con un mundo sin sindicatos" + Seguir en









El exministro de Trabajo, analizó el proyecto del Gobierno, advirtió sobre un intento de asfixiar a los sindicatos y comparó la iniciativa con las reformas consensuadas de la era Menem.

El exfuncionario de la gestión menemista cuestionó el enfoque del proyecto. Depositphotos

El exministro de Trabajo José Armando Caro Figueroa cuestionó la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y sostuvo que el proyecto “no satisface todas las necesidades” del país. Además, marcó diferencias con las reformas aplicadas durante su gestión en los años noventa y planteó observaciones sobre el rol que la iniciativa asigna a los sindicatos.

Según planteó, la iniciativa oficial está “pensada para resolver algunos problemas que tienen las industrias y el sector de servicios en la zona núcleo del país”, lo que (a su entender) deja de lado las realidades productivas y laborales de otras regiones, como el Norte Grande argentino.

Sindicatos, negociación y el contraste con la era Menem Uno de los ejes centrales de su análisis apunta al lugar que la reforma otorga a las organizaciones sindicales. Para el exministro, detrás del proyecto subyace una concepción errónea del sistema laboral argentino. “Me parece que en el fondo, la gente que diseña el proyecto, sueña con un mundo sin sindicatos, y esto es un error. Yo creo que debe haber sindicatos, porque lo manda la Constitución. Estos sindicatos deben ser más democráticos, más libres y transparentes, no castigados o asfixiados”, afirmó.

Milei en Corporación America (1) El debate por la reforma laboral vuelve a poner en foco el rol de los sindicatos y la negociación colectiva. En esa línea, describió los mecanismos a través de los cuales, según su visión, se intenta debilitar el poder gremial. “Esa asfixia viene primero tratando de paralizar todo tipo de huelgas, y tratando de ahogar la caja sindical”, sostuvo. Frente a ese enfoque, defendió el rol histórico de las organizaciones de trabajadores: “Los sindicatos no son obstáculo a la productividad. En momentos de conflictividad son un factor de paz social que cualquier país debe cuidar”.

Su comparación con los años noventa Al contrastar la reforma actual con la flexibilización laboral impulsada durante la década del noventa, Caro Figueroa subrayó una diferencia central vinculada al método de implementación. “La diferencia fundamental es que todas las reformas que se hicieron, sobre todo en el periodo que me tocó estar a mí, del 93 al 97, se hicieron con un acuerdo tripartito”, explicó, al recordar las negociaciones entre la CGT, la Unión Industrial y el denominado Grupo de los Ocho.

Ese proceso derivó en la sanción de entre diez y doce leyes laborales, entre ellas el Sistema de Accidentes de Trabajo, la Ley de Promoción del Empleo y la normativa para Pequeñas y Medianas Empresas, que (según señaló) el actual Gobierno intenta retomar de manera parcial. En ese marco, el exministro sostuvo que una reforma laboral de alcance estructural debería surgir de un proceso de diálogo amplio entre el Estado, los empleadores y los trabajadores. A su parecer, la ausencia de consensos y de una mirada federal limita la eficacia del proyecto oficial y abre interrogantes sobre su impacto a largo plazo en el sistema laboral argentino.