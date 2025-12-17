Los bonos en dólares retroceden y el riesgo país sube cerca de los 570 puntos básicos

Pese a la caída, la mayoría de los títulos soberanos alcanzó rendimientos de un dígito a raíz de las subas previas.

Gran parte de los bonos en dólares cotizan con tasas de un dígito.

Los bonos en dólares borraron las subas iniciales en Wall Street y el riesgo país regresó a un nivel cercano a los 570 puntos básicos . Esta semana, el índice económico había caída por debajo de los 600 puntos básicos luego de que el Banco Central (BCRA) anunciara una modificación en el esquema de bandas cambiarias y un programa de compra de reservas, que era una de las principales exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) , de los bancos internacionales y de la city.

En este contexto, el riesgo país se ubica en torno a los 569 puntos básicos, luego de que por la mañana tocara su nivel más bajo en más de 7 años y 4 meses , al llegar a los 555 puntos básicos.

Los títulos soberanos Globales (emitidos bajo legislación de Nueva York) muestran caídas generalizadas de hasta el 0,5% en Wall Street de la mano del Global 2035 . Por su parte, los Bonares (bajo jurisdicción local) operan dispares, suben hasta 1,6% de la mano del Bonar 2041 y bajan hasta 0,6% encabezados por el Bonar 2029 . El nuevo Bonar 2029N (AN29) retrocede 0,2%.

El director de Proficio Investment, Rafael Di Giorno , aseguró a Ámbito que para sostener una baja del riesgo país sería necesario que el Gobierno cotinúe en la senda que tomó esta semana de "descomprimir" el tipo de cambio , y también entrar en "sintonía" con los pedidos del FMI sobre la acumulación de reservas por parte del BCRA.

En ese sentido, el especialista entiende que, debido al historial de la Argentina, el inversor externo puede estar en la espera de que la entidad monetaria acumule reservas de manera decidida, antes de lanzarse a comprar bonos soberanos .

No obstante, las variaciones de las últimas ruedas llevaron a que la mayoría de los títulos soberanos argentinos pasen a rendir por debajo de los dos dígitos.

El Gobierno busca que el indicador elaborado por el banco J.P. Morgan perfore las 500 unidades para acceder a los mercados globales de endeudamiento a tasas aceptables. Un primer paso en ese sentido fue la colocación del bono en dólares 2029N en el mercado local, con el que Luis Caputo consiguió u$s910 millones a una tasa del 9,26% anual la semana pasada.

ADRs y S&P Merval

Asimismo, los ADRs anotan mayoría de caídas de hasta 1% encabezados por IRSA, seguido por Pampa Energía (-1%). En contraste, BBVA Argentina sube 1,5%.

En la plaza local, el S&P Merval subió 0,04% a 3.035.516,70 puntos en pesos, mientras que en dólares perdió 0,8% a 1.948,25 puntos a raíz de la suba del dólar contado con liquidación (CCL), de 0,9%.

Los papeles argentinos cerraron con mayoría de subas por hasta 3,8% encabezados por Aluar y Central Puerto (+3,3%). A contramano de la tendencia general, Banco de Valores cayó 0,9%.