El presidente Javier Milei, publicó este miércoles en sus redes sociales una imagen en la que ilustra a Sudamérica como una gran Favela en su parte este (región en la que aparece Brasil como el país más grande) y al oeste, aparece Argentina junto a otros países ilustrados como ciudades modernas y prosperas. Un ministro de Lula da Silva respondió indignado.
Javier Milei compartió una polémica foto en la que muestra a Brasil como una Favela
El Presidente compartió un posteo que llegó hasta la Secretaria General del país vecino, quién calificó a la ilustración de "vergonzosa".
Tras la repercusión de la imagen en redes sociales, la imagen llegó hasta Brasil, donde el del jefe de la Secretaría General de la Presidencia del gobierno de Lula Da Silva, Guilherme Boulos, calificó como una vergüenza.
“El ataque del presidente argentino al pueblo brasileño es vergonzoso”, escribió el funcionario en su cuenta de la red social X. También agregó que "Parece más bien la alucinación de alguien que busca el consejo de voces externas para intentar gobernar un país. Milei es la cara de la ultraderecha: estupidez y prejuicio".
La publicación -que no se encuentra disponible por el borrado automático de las historias de Instagram tras 24 horas- no fue obra de Milei. La imagen circuló inicialmente dentro de cuentas libertarias durante la noche del domingo y adquirió mayor alcance y peso político tras ser compartido por el Presidente de la Nación.
Un posteó en línea con la victoria de José Antonio Kast
El pasado domingo, Chile eligió como nuevo presidente al candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, dando un giro de 180 grados en la política de aquel país. Luego de la confirmación del Kast como ganador, Milei fue uno de los primeros en saludar a su amigo y par ideológico, y hasta lo recibió en Casa Rosada.
Bolivia se sumó así al grupo de gobiernos liberales de la región, que además de Milei integran Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa(Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador) y José Mulino (Panamá), todos con las nuevas políticas para el continente, que ejerce el presidente de EEUU, Donald Trump.
