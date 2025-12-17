Javier Milei compartió una polémica foto en la que muestra a Brasil como una Favela + Seguir en









El Presidente compartió un posteo que llegó hasta la Secretaria General del país vecino, quién calificó a la ilustración de "vergonzosa".

El Secretarío General de la Presidencia del gobierno de Lula Da Silva, Guilherme Boulos, calificó como una verguenza a la imagen posteada por el presidente Javier Milei.

El presidente Javier Milei, publicó este miércoles en sus redes sociales una imagen en la que ilustra a Sudamérica como una gran Favela en su parte este (región en la que aparece Brasil como el país más grande) y al oeste, aparece Argentina junto a otros países ilustrados como ciudades modernas y prosperas. Un ministro de Lula da Silva respondió indignado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Tras la repercusión de la imagen en redes sociales, la imagen llegó hasta Brasil, donde el del jefe de la Secretaría General de la Presidencia del gobierno de Lula Da Silva, Guilherme Boulos, calificó como una vergüenza.

“El ataque del presidente argentino al pueblo brasileño es vergonzoso”, escribió el funcionario en su cuenta de la red social X. También agregó que "Parece más bien la alucinación de alguien que busca el consejo de voces externas para intentar gobernar un país. Milei es la cara de la ultraderecha: estupidez y prejuicio".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GuilhermeBoulos/status/2000952075644244106&partner=&hide_thread=false Vergonhoso o ataque do presidente da Argentina ao povo brasileiro. Parece mais uma alucinação de quem se aconselha com vozes do além para tentar governar um país. Milei é a cara da extrema-direita: estupidez e preconceito. pic.twitter.com/3BFBtJJwU1 — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) December 16, 2025 La publicación -que no se encuentra disponible por el borrado automático de las historias de Instagram tras 24 horas- no fue obra de Milei. La imagen circuló inicialmente dentro de cuentas libertarias durante la noche del domingo y adquirió mayor alcance y peso político tras ser compartido por el Presidente de la Nación.

Un posteó en línea con la victoria de José Antonio Kast El pasado domingo, Chile eligió como nuevo presidente al candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, dando un giro de 180 grados en la política de aquel país. Luego de la confirmación del Kast como ganador, Milei fue uno de los primeros en saludar a su amigo y par ideológico, y hasta lo recibió en Casa Rosada.





El Presidente de la Nación ve el triunfo de Kaste en Chile como una enorme victoria para las ideas que defiende, y un aliado en la región. Milei ya había festejado la victoria de Rodrigo Paz en Bolivia, y la salida del Movimiento al Socialismo (MAS) del poder boliviano, pasado 8 de noviembre. Bolivia se sumó así al grupo de gobiernos liberales de la región, que además de Milei integran Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa(Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador) y José Mulino (Panamá), todos con las nuevas políticas para el continente, que ejerce el presidente de EEUU, Donald Trump.