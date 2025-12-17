Faustino Oro logró la segunda norma de gran maestro y busca impulsar a la Argentina como sede de las Olimpíadas de Ajedrez + Seguir en









Con solo 12 años, el chico alcanzó los 5.5 puntos necesarios para asegurar su segunda norma tras hacer tablas contra Diego Flores, el ocho veces campeón argentino. Ahora, buscará reunirse con el Presidente Javier Milei, con quién ya había tenido un encuentro en 2024.

Faustino Oro quiere impulsar a Argentina como sede de las Olimpiadas de Ajedrez tras lograr la segunda norma de gran maestro.

Faustino Oro, el joven argentino prodigio del ajedrez, alcanzó la segunda norma de gran maestro tras hacer tablas ante Diego Flores, flamante campeón argentino, en el IV Magistral de Ajedrez Szmetan-Giardelli. Ahora, buscará reunirse con el Presidente Javier Milei para proponer al país como sede de las Olimpiadas de Ajedrez.

Con solo 12 años, el chico aseguró la norma tras empatar la partida contra Flores, el ocho veces campeón argentino. El Centro Cultural Recoleta fue el escenario donde se disputó la partida, que tuvo una duración de tres horas y 43 minutos, marcó su séptimo empate consecutivo, con seis de ellos logrados frente a rivales con mayor ELO (puntuación para medir la fuerza relativa de los jugadores) en el ranking mundial. Así, Faustino alcanzó los 5.5 puntos necesarios para la norma debido al alto nivel del torneo.

La primera norma de gran maestro la había conseguido en Madrid, en el torneo “Leyendas & Prodigios”, con 11 años. En aquel momento, Faustino se convirtió en el jugador más joven en lograr esta distinción, solo superado por el actual campeón mundial, el indio Dommaraju Gukesh.

Faustino Oro.jpg El argentino Faustino Oro de 10 años. La reunión con Javier Milei Del 25 al 30 de diciembre, el joven participará en Qatar del Mundial de Ajedrez de rápidas y blitz. Por ese motivo, el objetivo es que pueda reunirse nuevamente con el Presidente Javier Milei para agradecerle el apoyo en su carrera. En diciembre de 2024, habían mantenido una audiencia en la Casa Rosada.

De concretarse el nuevo encuentro con el mandatario, la Federación de Ajedrez (FADA) le llevará a Milei una carta de Arkady Dvorkovic, presidente de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), en la que propone que Argentina sea la sede de las Olimpíadas de Ajedrez en el 2030, de la que participarán más de 180 países, con los mejores representantes de la disciplina en el planeta.

faustino oro “Argentina está consolidando su economía y está en el exclusivo grupo de países que han crecido con tasas sólidas y bajo su liderazgo está entre los países más exitosos de Latinoamérica (...). Los casi 200 países que integran la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) observamos el movimiento cultural que ha comenzado hace dos años en su país”, comienza el documento. “Por tal motivo, FIDE ha decidido invitar a la Argentina para que sea la sede de las Olimpíadas de Ajedrez en 2030. Serán 15 días de una notable audiencia mundial, más de 200 periodistas cubrirán este megaevento que diariamente tendrá actividades, no solo de alto impacto turístico, sino también deportivo, cultural y educativo, ya que se realizarán congresos a los que asistirán personalidades internacionales. Estas expresiones de cultura son tradicionales en las Olimpíadas de Ajedrez”, dice el texto de la carta.