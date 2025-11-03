Javier Milei encabezó un acto por el Día de las Iglesias Evangélicas







Al encuentro asistieron pastores de todo el país y se llevó a cabo una jornada de oración en la Casa de Gobierno.

Javier Milei recibió al Consejo Directivo de ACIERA en la Casa Rosada.

El presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada al Consejo Directivo de la Alianza de Iglesias Evangélicas de Argentina (ACIERA) y participó de un acto protocolar por el Día de las Iglesias Evangélicas. Al encuentro asistieron además pastores de todo el país y se llevó a cabo una jornada de oración.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Estuvieron presentes integrantes del Gobierno como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El Día de las Iglesias Evangélicas fue el pasado viernes 31 de octubre para celebrar el aniversario de 507 años desde la Reforma Luterana. Ese día en 1517 el monje alemán Martín Lutero clavó las 95 tesis en las puertas de una iglesia en Wittenberg, marcando así el inicio de la Reforma Protestante.

IMG-20251103-WA0017 Javier Milei encabezó la reunión de Gabinete con nombres nuevos Más temprano este lunes, el Presidente convocó a su nuevo gabinete a una reunión en la Casa Rosada, la primera tras un recambio que dejó más señales políticas que administrativas. La cita se desarrolló en el Salón Eva Perón, y funcionó como el gesto inaugural de una etapa en la que el Gobierno intenta mostrar músculo propio después de meses de tensiones internas y alianzas precarias.

Participaron del encuentro, que comenzó a las 9.30 y duró cerca de una hora y media, el propio Presidente, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa).

También estuvieron presentes las secretarias Karina Milei (general de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica). Además, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el titular de la Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili; y el asesor presidencial, Santiago Caputo. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/oprargentina/status/1985393712403501111?s=46&t=ttUkRBUpExweFz3gWy9gEg&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei saludó a su nuevo Gabinete en la primera reunión en Casa Rosada tras la victoria electoral del pasado domingo. pic.twitter.com/XUr26UWJ9B — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 3, 2025