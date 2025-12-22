La CGT alertó por qué la reforma laboral de Javier Milei no generaría nuevos puestos de trabajo + Seguir en









Jorge Sola, uno de los tres secretarios generales de la CGT, afirmó en una entrevista que “los cambios en las reglas” no son la solución.

El proyecto busca flexibilizar las condiciones para contratar y despedir personal a la par de limitar el ejercicio del derecho a huelga.

Jorge Sola, uno de los tres secretarios generales de la CGT, advirtió por qué el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei no generaría nuevos puestos de trabajo.

Durante la entrevista en la LN+ del domingo, Sola afirmó que “los cambios en las reglas” no son la solución y enumeró tres políticas del Gobierno pensadas para aumentar la formalidad que, según su pensamiento, no dieron buenos resultados.

“El Presidente cambió tres aspectos de las relaciones laborales. Sacó las multas al empleo en negro, por lo que cualquiera que tuviera un empleado podría pasarlo a blanco sin penalidad. Creó la figura del trabajador independiente, lo que permitió que el dueño de un kiosco pudiera contratar a tres trabajadores sin relación de dependencia. Y, por último, estiró el período de prueba. Ninguna de esas cosas generó más trabajo. Se ha caído el trabajo. 200.000 empleos formales y 20.000 pymes menos en dos años”, expresó el dirigente sindical.

Sola denunció que la propuesta oficial atenta contra los derechos de los trabajadores cuestionando especialmente el nuevo esquema indemnizatorio y rechazando la idea de que la reforma no alterará las condiciones de trabajo vigentes.

Además, planteó que estos cambios afectarían aspectos del contrato individual del trabajo: “Hay un montón de cosas dentro de la ley que están tocando derechos que son de los trabajadores, como derechos individuales del contrato de trabajo. Por ejemplo, el banco de horas. Según el discurso oficial, sería un acuerdo entre trabajador y empleador. ¿Qué trabajador va a poder decidir cuándo va a trabajar y cuándo no? Lo controla el empleador”.

Luego de ser consultado sobre las posibilidades de que el proyecto avance en el Congreso, el secretario ratificó que el sindicalismo reconoce la idea de modernizar la normativa, sin embargo, rechaza tajantemente la metodología con la que el Gobierno lo está empleando, señalando la necesidad de una negociación previa. Jorge Solá, de la CGT: "Postergar la reforma laboral es un gran triunfo de los trabajadores" En declaraciones a Radio Rivadavia este lunes, Sola indicó que es favorable que el proyecto de Modernización Laboral se trate en febrero del próximo año porque debatirlo esto "entre gallos y medianoche era un error y se tomó nota de ello". "Hubo un trabajo muy fuerte con gobernadores, senadores y senadoras para explicarle, desde la CGT, las consecuencias de la reforma laboral, que se la expresamos a (Patricia) Bullrich", aseguró Solá. Por otra parte, recordó que desde el comienzo de la gestión del presidente Javier Milei dejaron de existir "más de 18.000 pymes" y planteó que, para abrir una pequeña o mediana empresa, "se te va el 40% en impuestos provinciales, nacionales y tasas": "Es ahí donde hay que buscar la diferencia". De qué se trata la reforma laboral El proyecto de la reforma laboral que busca Javier Milei tiene como objetivo flexibilizar las condiciones para contratar y despedir personal a la par de limitar el ejercicio del derecho a huelga.

