La película "La Odisea" de Christopher Nolan presentó su primer tráiler oficial

La cinta, que llegará a los cines en julio de 2026, esta protagonizada por Matt Damon y un gran elenco.

La Odisea esta basada en la epopeya griega milenaria de Homero.

El primer tráiler de la película La Odisea, basada en la obra de Homero y realizada por Christopher Nolan, ya está disponible. El filme llegará a los cines el 16 de julio de 2026.

Aquí vemos a Matt Damon como Odiseo, rey de Ítaca, guiando a sus soldados a casa tras la guerra de Troya. Apenas se vislumbra un monstruo en el tráiler, pero según el poema, ambientado alrededor del siglo VIII a. C., se enfrenta al cíclope Polifemo, a las sirenas, a la ninfa Calipso y a la diosa bruja Circe en los traicioneros océanos.

La Odisea _ Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD La Odisea, basada en la epopeya griega milenaria de Homero, está protagonizada por Damon como Odiseo, el famoso rey de Ítaca, quien enfrentó un peligroso viaje de décadas para regresar a casa tras su triunfo en la Guerra de Troya. Tom Holland también interpreta a Telémaco, el hijo de Odiseo, junto con un elenco que incluye a Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Mia Goth y Corey Hawkins.

La primera película filmada íntegramente en Imax Será la primera película filmada íntegramente con cámaras Imax y se perfila como la más cara de Nolan, quien tiene más experiencia trabajando con grandes presupuestos que la mayoría de los directores contemporáneos de Hollywood.

Como secuela de Nolan tras Oppenheimer, que no solo se llevó siete premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película, sino que también recaudó casi mil millones de dólares en taquilla mundial, se espera que La Odisea sea lo más cercano a una verdadera "Película Evento" que cualquier otra que se estrene el próximo año.