Javier Milei habló con Elon Musk y lo invitó a la asunción presidencial

Si bien no trascendió el detalle de la charla, se presume que dialogaron sobre la economía argentina y las propuestas de libertario para cambiar el rumbo del país, un aspecto que el empresario destacó en más de una oportunidad en sus redes sociales.

Según confirmó C5N, el libertario invitó al magnate a la asunción del domingo. Sin embargo, no hubo confirmación de parte de Musk.

pic.twitter.com/gk2f0Bhkwz — Oficina del Presidente Javier Milei (@OPEArg) December 6, 2023

Los guiños de Musk y Milei en redes sociales

Este martes, el empresario sorprendió al postear un fragmento de una entrevista en la que Milei habla con el escritor y analista político Jorge Asís sobre Milton Friedman y la idea de la igualdad.

En el video, Milei recurre a una frase del economista Milton Friedman para señalar que “cuando vos ponés la igualdad por encima de la libertad no terminás consiguiendo ninguna de las dos”, mientras que, en cambio, si se pone a “la libertad por encima de la igualdad, conseguís muchas de ambas”.

El libertario recogió el guante y aprovechó el momento para repostear la publicación invitando al magnate a charlar. “We need to talk, Elon...”, comentó, traducido al español como "Necesitamos hablar, Elon...”.

Más tarde, en la noche del martes el futuro presidente compartió en su cuenta de "X" un fragmento de una entrevista en la que no ahorra en elogios para referirse a Musk, a quien etiquetó para llamar su atención nuevamente. "Es un héroe", dijo, además de señalarlo como un "benefactor social".

No es la primera vez que el magnate, uno de los hombres más ricos del mundo, utiliza sus redes para hablar sobre Milei. Apenas horas después del triunfo en el balotaje, utilizó su cuenta para saludar la victoria del libertario. “Mierda, la Argentina acaba de elegir a Javier Milei como su próximo presidente. Hoy se hizo historia en la Argentina”, dijo.

Hoy mantuve una gran conversación con @elonmusk, donde le agradecí por defender las ideas de la libertad y apoyar nuestro trabajo, especialmente teniendo en cuenta todo lo que él representa como ícono de la libertad en el mundo.

Elon me deseo mucha suerte y éxitos en la tarea,…

— Javier Milei (@JMilei) December 6, 2023

Los posibles negocios de Musk en Argentina

El empresario sudafricano es el titular de Tesla, una automotriz que se caracteriza por producir coches eléctricos que utilizan baterías de Litio, mineral del que Argentina es poseedor. Además, es fundador y dueño de Starlink, la empresa de internet satelital.

Recientemente, Diana Mondino, futura ministro de Relaciones Exteriores, se refirió a la posible llegada del sistema satelital de internet Starlink.

"Estamos en eso", respondió confirmando la posibilidad de que la empresa llegue al país. Starlink ya tenía aprobado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), desde 2021, los permisos para operar. A principios de ese año, la entidad autorizó a la empresa como proveedora, según lo estableció la resolución 1291/2020 que se publicó en el Boletín Oficial en diciembre de 2020.

Y la compañía opera desde marzo de 2022, cuando la filiales neerlandesa de SpaceX y Starlink decidieron crear "Starlink Argentina S.R.L.", pero hasta el momento no presta servicios.

Además de los intereses sobre la economía de libre mercado, Milei y Musk comparten posturas sobre otros asuntos, entre ellos, la situación en Medio Oriente y en Israel, país que el empresario visitó durante la última semana de noviembre.