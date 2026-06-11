Patricia Bullrich volvió a presionar a Manuel Adorni y advirtió que el caso de su patrimonio "es más que un error"

La senadora tomó distancia de las explicaciones del jefe de Gabinete sobre las inconsistencias en sus declaraciones juradas. Aunque ratificó su respaldo institucional, reclamó aclaraciones y sostuvo que la situación no puede reducirse a una equivocación administrativa.

Patricia Bullrich volvió a diferenciarse de Manuel Adorni y sumó presión sobre el jefe de Gabinete en medio de la controversia por su declaración jurada. La jefa del bloque de senadores libertarios consideró que las inconsistencias detectadas en la documentación patrimonial exceden la categoría de un simple error y reclamó que el funcionario avance con explicaciones más precisas.

Las declaraciones de Bullrich a periodistas acreditados en la casa de Gobierno llegaron después de que Adorni presentara una declaración jurada, en la que incorporó bienes y fondos que no figuraban en las versiones originales. El caso se encuentra bajo análisis judicial y es seguido de cerca por la fiscalía, que busca determinar la evolución patrimonial del funcionario y la consistencia entre sus ingresos declarados y sus inversiones.

La ministra evitó profundizar sobre los aspectos judiciales de la investigación, pero dejó en claro que la situación merece una explicación más amplia. "Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado ", sostuvo al referirse a la polémica generada por las correcciones patrimoniales realizadas por el jefe de Gabinete.

La postura de Bullrich volvió a exhibir un matiz dentro del oficialismo. Mientras desde distintos sectores del Gobierno intentan cerrar la discusión a partir de la regularización presentada por Adorni, la titular de Seguridad optó por mantener una posición más exigente respecto de las aclaraciones pendientes.

Las diferencias no implican una ruptura política, pero sí muestran que la ministra busca preservar un perfil propio frente a uno de los temas más sensibles que enfrenta actualmente la administración libertaria. En las últimas semanas Bullrich ya había evitado alinearse completamente con la estrategia defensiva desplegada alrededor del funcionario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2065057551570387353&partner=&hide_thread=false FELIZ CUMPLEAÑOS @PatoBullrich y mi eterno agradecimiento por decidir ser parte del resurgimiento que hará a la Argentina grande nuevamente.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!! pic.twitter.com/GSjLXc2WAE — Javier Milei (@JMilei) June 11, 2026

La controversia gira en torno a la incorporación de más de medio millón de dólares que no figuraban en declaraciones anteriores. Adorni atribuyó esos fondos a ahorros acumulados durante años y a ganancias obtenidas mediante inversiones en criptomonedas realizadas antes de ingresar a la función pública.

Sin embargo, el episodio abrió nuevos interrogantes debido a que durante meses el propio funcionario había sostenido públicamente, tanto en conferencias de prensa como en intervenciones ante el Congreso, que su situación patrimonial se encontraba en regla y que no existían irregularidades en las declaraciones presentadas.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa avanzando. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó acceder a las nuevas declaraciones juradas y a todas las rectificaciones realizadas por Adorni para cotejarlas con el análisis patrimonial que desarrolla junto a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado

Javier Milei saludó a Patricia Bullrich por su cumpleaños: "Mi eterno agradecimiento"

En medio de una semana atravesada por la discusión sobre la declaración jurada de Manuel Adorni y las definiciones electorales que comienzan a ocupar lugar en la agenda oficial, Javier Milei hizo una pausa para enviar un mensaje con fuerte contenido político a una de las funcionarias más influyentes. A través de sus redes sociales, el Presidente saludó a Patricia Bullrich por su cumpleaños y aprovechó la ocasión para ratificar públicamente el vínculo político que construyeron desde el inicio de su gestión.

“Mi eterno agradecimiento por decidir ser parte del resurgimiento que hará a la Argentina grande nuevamente", escribió Milei junto a una fotografía en la que aparece abrazado con la jefa del bloque de senadores libertarios. El mensaje estuvo acompañado por deseos de felicidad para la funcionaria y rápidamente se convirtió en una de las publicaciones más comentadas dentro del universo libertario.

La respuesta de Bullrich no tardó en llegar. También desde sus redes sociales, la ministra recogió el tono político del mensaje presidencial y eligió una frase que remitió directamente al proceso de acercamiento que protagonizaron tras las elecciones de 2023.