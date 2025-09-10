EEUU: el activista conservador Charlie Kirk, cercano a Donald Trump, fue baleado en un acto universitario

Ocurrió en Utah mientras participaba de una gira organizada por Turning Point USA. El atacante fue detenido y Trump pidió oraciones por su recuperación.

Un episodio de violencia política sacudió este miércoles a Estados Unidos : Charlie Kirk , reconocido activista conservador de 31 años, cercano a Donald Trump y fundador de la organización juvenil Turning Point USA (TPUSA) , resultó herido tras recibir un disparo durante un acto en el campus de la Universidad del Valle de Utah , en la ciudad de Provo.

Según informaron las autoridades de la institución, el hecho ocurrió unos veinte minutos después de iniciado el evento, que formaba parte de la gira “The American Comeback Tour” . El ataque se produjo cuando Kirk hablaba ante el público bajo una carpa instalada en el patio principal. Testigos registraron en video el momento en que se escuchan los disparos, lo que generó corridas y escenas de pánico entre los estudiantes.

La vocera de la universidad, Ellen Treanor , explicó que el disparo provino del Centro Losee , un edificio ubicado a unos 200 metros de distancia. El presunto autor, que no pertenece a la comunidad estudiantil, fue detenido inmediatamente por la policía local.

Un vocero policial confirmó la existencia de disparos en el campus y señaló que se trabaja para esclarecer el móvil del ataque. Por el momento no se dieron más detalles sobre la identidad del sospechoso.

El mensaje de Donald Trump

La noticia generó un fuerte impacto en el ámbito político estadounidense, donde Kirk es una figura cercana al presidente Donald Trump.

El mandatario utilizó su red social Truth Social para enviar un mensaje de apoyo: “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”, escribió.

We must all pray for Charlie Kirk, who has been shot. A great guy from top to bottom. GOD BLESS HIM!



(TS: 10 Sep 15:02 ET) — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 10, 2025

El vicepresidente J.D. Vance también se manifestó en la misma línea: “Oremos por Charlie Kirk, un hombre verdaderamente bueno y un padre joven”, publicó en redes sociales. Por su parte, la congresista republicana Marjorie Taylor Greene difundió imágenes del ataque en su cuenta de X (ex Twitter) y pidió rezar por la recuperación del activista.

Quién es Charlie Kirk

Kirk fundó Turning Point USA en 2012, cuando apenas tenía 18 años. Desde entonces, la organización se consolidó como el principal movimiento juvenil conservador del país, con presencia en cientos de campus universitarios y un discurso centrado en el libre mercado y la reducción del tamaño del Estado.

El dirigente ha sido, además, un asesor informal de Trump y mantiene una relación cercana con Donald Trump Jr., hijo del mandatario. En marzo de este año, el propio Trump había anunciado que Kirk integraría la Junta de Visitantes de la Academia de la Fuerza Aérea, lo que consolidaba su rol como referente político de la nueva generación republicana.