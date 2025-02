Javier Milei justificó el despido del extitular de la ANSES: "La agenda la determino yo, no un funcionario de segundo orden"

"No tenía que hablar de un tema que no está en agenda, ¿a título de qué lo hizo?", indicó el jefe de Estado.

"No tenía que hablar de un tema que no está en agenda, ¿a título de qué lo hizo? La agenda política la determino yo, no un funcionario de segundo orden" , explicó el mandatario, en declaraciones a Radio Rivadavia, sobre la salida de De los Heros, quien había hablado sobre la reforma previsional.

"El promedio de los años que compran por moratoria está arriba de los 25. O sea, es gente que ha aportado 5 años y 25 los compran a un precio vil. Con lo cual hay un estímulo negativo a la formalización, porque termina ganando el que se mantiene en la informalidad", apuntó De los Heros.

de los heros.jpg De los Heros fue destituido de su cargo tras haber manifestado que el Gobierno impulsaba una reforma previsional “antes de fin de año".

Al momento de dar soluciones, el titular de la Anses también marcó el camino de la reforma laboral o, al menos, de las cargas sociales que pagan los empleadores: "La informalidad tiene que ver también con los impuestos al trabajo, que es una cuestión que el Gobierno también está evaluando", sostuvo.

Para el futuro de las personas que ya no pueden acceder a la moratoria, De los Heros fue claro: "Hay gente que no llega a los 30 años de aportes porque ha cambiado el mundo laboral. Entonces, quien hoy no llega a los 30 años de aportes no tiene derecho a la jubilación"