Javier Milei le contestó a Alberto Fernández: "Yo me la banco"

Los comentarios del presidente Alberto Fernández contra Javier Milei resonaron fuerte. Ahora, quien recogió el guante fue el propio diputado nacional de Libertad Avanza , quien le respondió al mandatario. “Yo me la banco” , desafió el precandidato presidencial al jefe de Estado.

En diálogo con FM Milenium, el precandidato presidencial de Libertad Avanza cruzó al jefe de Estado: "La agresión de Alberto Fernández hacia mi persona es de mal gusto pero a mí me agreden y me la banco ”, disparó Milei.

Javier Milei Diputados.jpg Foto: Prensa Diputados.

La respuesta de Milei de este martes se suma las que ayer hizo vía Twitter, donde había advertido al Presidente: "Alberto Fernández no se confunda, no soy amigo de los ricos, lo soy de la generación de riqueza que saca a los países de la pobreza, no como ustedes que son tan amigos de los pobres que sólo logran multiplicarlos. Nosotros queremos hombres libres mientras ustedes quieren esclavos", resaltó Milei.

En esa línea, hoy Milei dijo: "¿Por qué a cualquier argentino que le va mal en el trabajo lo echan y estos políticos están fracasando hace 40 años y siguen estando?". Y sentenció: "En el sistema que yo defiendo hay un 25% menos de pobres. Propongo un modelo que trae prosperidad. Crecer dejó de ser magia porque impulso un sistema de libre mercado".