Elecciones 2023 en VIVO: seguí minuto a minuto la campaña de toda la Argentina

Live Blog Post

Tolosa Paz: "Si Cristina Kirchner es candidata no hay posibilidad de concretar las PASO"

La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, dialogó este domingo en Radio 10 y analizó la candidatura de Cristina Kirchner y las PASO en el Frente de Todos (FdT). “Cristina Fernández de Kirchner en cada charla magistral que ha dado fue muy contundente a la hora de decir que había dado todo. Si ella es candidata no hay posibilidad de concretar las PASO, pero cuando se habla de un mecanismo es por todas las señales que ella da de no ser candidata", manifestó la funcionaria.

En cuanto a la situación dentro del FdT sobre la estrategia, Tolosa Paz dijo: "El escenario es que si ella no es candidata no hay síntesis y por eso debemos tener la responsabilidad de construir las fórmulas presidenciales de cara al pueblo”. En es alínea, la funcionaria de Desarrollo Social defendió la necesidad de concretar las PASO en el espacio del oficialismo: “Hoy hay distintos sectores del frente político que quieren expresarse y ser candidatos, que no compitan no nos harían bien como frente político. Debe abrirse un escenario de PASO y es la estrategia que todavía no se está viendo", resumió.