Javier Milei: "No hay alternativa al ajuste ni al shock"

El presidente de la Nación, Javier Milei , brindó su discurso en la explanada del Congreso de la Nación tras la su juramento ante la Asamblea Legislativa : "No hay alternativa al ajuste ni al shock".

En su primer discurso como mandatario de todos los argentinos, el libertario mencionó al ajuste fiscal y económico como la única opción a corto plazo: "Lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. La conclusión es que no hay alternativa al ajuste, y no hay alternativa al shock".