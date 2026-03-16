Javier Milei participará del acto por el atentado a la Embajada de Israel en medio de tensiones en Medio Oriente

El Presidente asistirá este martes a la conmemoración que se realizará en Retiro por el ataque ocurrido en 1992. Estará acompañado por funcionarios, dirigentes de la comunidad judía y representantes diplomáticos.

En medio de las tensiones en Medio Oriente y los ataques entre Irán , Irsael y Estados Unidos , el presidente Javier Milei ratificará este martes su alineamiento geopolítico al participar del acto por el atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires.

El mandatario, que en reiteradas ocasiones se definió como “el jefe de Estado más sionista del mundo” , volverá a asistir a esta ceremonia que se realiza cada año y que en esta oportunidad comenzará a las 14.30 en la esquina de Suipacha y Arroyo , en el barrio porteño de Retiro.

Milei estará acompañado por varios integrantes del gabinete nacional y funcionarios de primera y segunda línea , entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

También está prevista la presencia del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , quien tiene a su cargo avanzar con la implementación de los juicios en ausencia contra los acusados iraníes por el atentado.

En el lugar donde se encontraba la sede diplomática antes de la explosión también participarán del acto representantes de Israel y otras delegaciones extranjeras , entre ellos el actual embajador en la Argentina, Eyal Sela .

Asimismo, asistirán dirigentes de la comunidad judía, como el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, y el titular de la AMIA, Osvaldo Armoza, entre otros referentes.

Antes del homenaje, la cúpula libertaria tiene previsto reunirse a las 11 en la Casa Rosada para un encuentro de la mesa política del oficialismo, tras lo cual la mayoría de los participantes se trasladará al acto.

Entre los dirigentes que tenían previsto participar se encuentran también el ministro del Interior, Diego Santilli, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

La ceremonia por los 34 años del atentado a la Embajada de Israel

La conmemoración se realizará a 34 años del atentado ocurrido el 17 de marzo de 1992, que provocó 29 muertos, más de 200 heridos y la destrucción total de la Embajada de Israel, y se llevará adelante bajo el lema “La primera vez no se olvida”.

La consigna hace referencia a que ese ataque marcó el inicio de una serie de atentados terroristas en la Argentina, en un contexto que derivó en medidas de seguridad permanentes, como los pilotes instalados frente a escuelas y centros de la comunidad judía.

Debido al delicado contexto internacional, en esta oportunidad se reforzaron los operativos de seguridad y se espera una importante presencia policial en el lugar del homenaje y en las calles aledañas.

Durante el acto, las autoridades de la DAIA y la AMIA colocarán ofrendas florales en memoria de las víctimas, y posteriormente el embajador Eyal Sela brindará unas palabras para recordar aquel ataque terrorista.