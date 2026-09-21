Antes de viajar a París, Javier Milei cuestionó la economía europea: "Se está hundiendo"

El Presidente defendió el recorte del gasto, elogió a su par estadounidense, ratificó el reclamo diplomático por las islas y cuestionó a Europa.

El presidente Javier Milei brindó este lunes una entrevista a un medio francés en la cual defendió el ajuste aplicado desde el inicio de su gestión, elogió a Donald Trump , ratificó que el reclamo por las Islas Malvinas continuará por la vía diplomática y lanzó duras críticas contra el socialismo y el modelo de Estado de bienestar europeo. "Europa se está hundiendo", afirmó, previo a su viaje a París para participar de la Argentina Week entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre.

En diálogo con el canal francés La Chaîne Info (LCI) , Milei aseguró que su administración redujo a la mitad la cantidad de ministerios, desvinculó a cerca de 80.000 empleados públicos y recortó el gasto estatal un 30%. "Ajustamos cinco puntos del PBI en el lapso de un mes", sostuvo, y agregó que también se saneó el déficit del Banco Central "en diez puntos en seis meses".

El mandatario volvió a reivindicar el programa económico y sostuvo que, cuando llegó al Gobierno, la Argentina estaba frente a un riesgo de hiperinflación . Según planteó, la administración libertaria logró evitar ese escenario y comenzar un proceso de recuperación. "Realmente evitamos el desastre", afirmó al describir la situación que, a su criterio, recibió en diciembre de 2023.

Durante la entrevista, Milei profundizó su mirada sobre el rol del Estado y cuestionó el peso que tiene el sector público en las economías europeas. Para el Presidente, el cobro de impuestos restringe la libertad y un Estado demasiado grande genera distorsiones sobre la economía y la propiedad privada.

En ese marco, apuntó con dureza contra las distintas expresiones del socialismo. "No se negocia con el mal. El socialismo es el mal absoluto" , sentenció. Más adelante, rechazó también la idea de que existan versiones moderadas capaces de corregir al capitalismo: "No hay nada que provenga del socialismo de los buenos".

Milei sostuvo además que "no hay socialismo bueno" y vinculó al colectivismo con una pérdida de libertad: "Quiero ser libre. No quiero ser un esclavo". También cuestionó a la socialdemocracia y al denominado "wokismo", a los que responsabilizó por parte de los problemas económicos, sociales y demográficos que, según su diagnóstico, atraviesa Europa.

Sobre el continente europeo, afirmó que "se está hundiendo" y que se encuentra estancado por la sobrerregulación, el tamaño del Estado, las políticas migratorias y los problemas de los sistemas previsionales. "Europa es una zona que se ha estancado, que no puede crecer con un Estado de bienestar que es verdaderamente perverso", planteó. Sus críticas a la situación europea también fueron reflejadas por medios internacionales tras la entrevista.

Javier Milei participará de una nueva edición de la Argentina Week, que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. El Presidente estará acompañado por una comitiva de gobernadores, en una agenda orientada a promover inversiones y presentar oportunidades de negocios de la Argentina ante empresarios y potenciales inversores europeos. El encuentro incluirá actividades vinculadas con sectores como energía, minería, infraestructura, tecnología, agroindustria y comercio internacional.

El elogio a Trump y la estrategia por las Malvinas

Milei elogió la gestión de Donald Trump y reafirmó la alianza con Estados Unidos e Israel como pilares de la política exterior.

Otro de los ejes de la entrevista fue el vínculo con Donald Trump. Milei rechazó las críticas de sectores europeos hacia el mandatario estadounidense y aseguró que quienes consideran que debilita a Occidente están "totalmente equivocados".

"El trabajo del presidente Trump es extraordinario", aseguró, al tiempo que destacó su papel en la política internacional y afirmó que tiene "plena conciencia de los cambios mundiales en términos geopolíticos". El mandatario argentino volvió a ubicar a Estados Unidos e Israel como sus principales aliados internacionales por considerar que representan los valores occidentales.

Milei también ratificó la posición argentina sobre las Islas Malvinas y volvió a plantear que el Reino Unido debería discutir la devolución del archipiélago. "Las Malvinas son argentinas. Por la historia, por el derecho, y está perfectamente documentado", afirmó.

En ese sentido, consideró que, ante los problemas políticos, económicos y demográficos que atraviesa el Reino Unido, Londres "debería reconsiderar seriamente devolvernos esas islas por la vía pacífica, porque es un territorio argentino".

El Presidente explicó que el Gobierno trabaja en una "política de Estado sobre las Malvinas" y vinculó parte de esa estrategia con el fortalecimiento de la posición internacional argentina y la alianza con Washington. También destacó el valor estratégico del Atlántico Sur por sus rutas marítimas y por la disponibilidad argentina de energía, alimentos y minerales.

De todas formas, Milei descartó expresamente cualquier alternativa militar. "Nada de guerra. No hablamos en absoluto de guerra. Hablamos de recuperar esas islas por la vía diplomática", remarcó, e incluyó dentro del reclamo a las Malvinas, las Georgias del Sur, las Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

El planteo se produce en momentos en que el Gobierno profundizó su agenda sobre Malvinas con nuevas medidas contra empresas que operan en el archipiélago sin autorización argentina, mientras el Reino Unido mantiene su rechazo al reclamo de soberanía de Buenos Aires.