Golpe para Donald Trump: su aprobación cae al 39% y los demócratas aventajan a los republicanos

Una encuesta de Fox News mostró un 61% de desaprobación al Presidente. En la intención de voto para la Cámara de Representantes, el resultado fue 51% a 44%.

Donald Trump registra un 39% de aprobación y un 61% de desaprobación entre los votantes consultados.

La aprobación del presidente Donald Trump cayó al 39% entre los votantes registrados de Estados Unidos , mientras el deterioro de las percepciones sobre la economía aparece como uno de los principales factores de descontento a pocas semanas de las elecciones legislativas. En ese escenario, el 61% desaprueba actualmente su gestión.

Los datos surgen de una encuesta nacional de Fox News realizada entre el 11 y el 14 de septiembre , que también registró una diferencia en la intención de voto genérica para la Cámara de Representantes: el 51% elegiría al candidato demócrata de su distrito y el 44% al republicano . La diferencia de siete puntos está apenas por fuera del margen de error de 3 puntos porcentuales del estudio.

El relevamiento incluyó a 1.211 votantes registrados seleccionados aleatoriamente de un registro nacional. Desde enero, la diferencia en la pregunta sobre el voto al Congreso se mantuvo entre cinco y siete puntos, según la serie de encuestas de Fox News.

El costo de vida se consolidó como la principal preocupación entre los consultados. Ante una pregunta abierta sobre el problema más importante que enfrenta Estados Unidos, el 34% mencionó ese factor y otro 14% señaló a la economía y el empleo.

El costo de vida fue mencionado por el 34% como el principal problema que enfrenta Estados Unidos.

La presión también aparece cuando se analizan gastos concretos: el 62% considera que el precio de los alimentos representa un problema importante , mientras que el 61% respondió lo mismo sobre la gasolina, el 54% sobre la vivienda y el 52% sobre la atención médica.

A su vez, el 63% afirmó que la administración Trump empeoró la economía. La evaluación del mandatario también mostró diferencias según el área: obtuvo 43% de aprobación en inmigración, 37% en política exterior y apenas 24% en el manejo de la inflación.

El pesimismo se extiende hacia el futuro. El 68% considera que la vida será peor para la próxima generación, frente al 62% registrado un año atrás y el 53% de hace dos años.

Entre los independientes, el 53% se inclinó por el candidato demócrata y el 31% por el republicano.

Qué muestra la encuesta sobre demócratas y republicanos

La medición también consultó qué partido genera mayor confianza para gestionar distintos temas. Los demócratas registraron una diferencia de 15 puntos en inflación, 14 en grandes centros de datos de inteligencia artificial, 11 en corrupción y 10 en política exterior. En inmigración, la diferencia fue de un punto a favor de los republicanos.

Entre los independientes, el 53% manifestó su preferencia por el candidato demócrata de su distrito y el 31% por el republicano, mientras que el 14% permanece indeciso. Entre quienes aseguraron que concurrirán a votar, la medición fue de 54% para los demócratas y 43% para los republicanos.

“Cuando los expertos y analistas hablan de los factores fundamentales que favorecen a los demócratas en estas elecciones de mitad de mandato, se refieren principalmente a la economía”, explicó Daron Shaw, encuestador republicano que realiza el estudio junto con el demócrata Chris Anderson.

El descontento alcanza a los dos principales partidos

Pese a las diferencias registradas en intención de voto, tanto el Partido Demócrata como el Republicano tienen una imagen negativa superior a la positiva. Los demócratas registraron 44% de valoración favorable y 55% desfavorable, mientras que los republicanos obtuvieron 41% y 58%, respectivamente.

El estudio también reflejó un elevado nivel de malestar con el funcionamiento del Gobierno: el 68% se declaró descontento, incluyendo un 33% que aseguró estar “enojado”. Apenas el 8% se mostró entusiasmado y otro 23% satisfecho.

La encuesta fue realizada bajo la dirección de Beacon Research y Shaw & Company Research mediante entrevistas telefónicas y cuestionarios online. Los resultados correspondientes a la muestra completa tienen un margen de error de 3 puntos porcentuales.