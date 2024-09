Javier Milei publicó un polémico video en el que compara al kirchnerismo con un apocalipsis zombie

La pieza comienza con una voz en off que narra algo que arrancó hace 12 años, cuando el virus "comenzó no solo con la destrucción Argentina" sino también con "la destrucción de mentes".

"Los infectados perdieron toda capacidad de pensar por sí mismos atrapados en una ceguera que los consumió por completo", continúa el narrador mientras aparecen en escena imágenes de personas que parecieran ser Néstor y Cristina Kirchner, Roberto Baradel, Sergio Massa y Alberto Fernández en "modo zombie".

Incluso, en el video aparecen personajes que parecieran ser el músico Fito Páez y la actriz Florencia Peña, mientras que la voz en off acusa que algunos se han infectado "solo por conveniencia" y "a cambio de beneficios".

"El país se sumió en el caos caminando sin rumbo y persiguiendo ideales que lo llevaron a la ruina. Pero no todos fueron infectados, algunos resistieron, escondidos en las sombras, esperando el día en que el virus ya no pudiera contagiar. Aunque hoy Ku-K 12 sigue presente en muchos, su poder se debilita. La enfermedad sigue pero ahora no contagia, se ha vuelto vulnerable", continúa el relato mientras se ve una ciudad devastada de fondo.

Por último, el narrador sugiere que "en medio de la destrucción una esperanza ha surgido", a la vez que aparece un león, el cual simbolizaría al propio Milei.