La sesión por Glaciares abre una nueva ofensiva opositora en Diputados

A un mes de que el Gobierno pierda el control de la agenda por el escándalo Adorni, la Cámara baja sesionará para sancionar la Ley de Glaciares. Los bloques opositores aprovecharán la jornada para hacerse eco del caso que tiene al jefe de Gabinete en el centro de la escena y de la polémica por los créditos hipotecarios que recibieron diputados y funcionarios de LLA.

Menem abre el recinto en medio de los escándalos que tienen al Gobierno como protagonista.

Diputados sesiona este miércoles para sancionar la reforma a la Ley de Glaciares . La oposición aprovechará la jornada para amplificar los escándalos que tienen al Gobierno de Javier Milei en el centro de la escena. Los bloques opositores buscarán avanzar con los proyectos que tienen al jefe de Gabinete Manuel Adorni como protagonista a raíz de sus viajes al exterior y sus propiedades sin declarar . Además, pondrán sobre la mesa el caso de los créditos hipotecarios que recibieron dirigentes de La Libertad Avanza e intentarán sacar un pronunciamiento que deje a la Argentina al margen de los conflictos bélicos . El PRO busca tomar distancia.

La Cámara de Diputados abrirá sus puertas en medio de la crisis que atraviesa el Gobierno. La cita es el miércoles, con el proyecto que reforma la Ley de Glaciares como plato fuerte. Se trata de la iniciativa que el Senado aprobó en extraordinarias y que, a grandes rasgos, habilita a las provincias a definir las zonas periglaciares.

La oposición aprovechará la jornada para arrinconar al gobierno de Javier Milei, que desde hace casi un mes perdió el control de la agenda, cuando se conoció que Adorni había subido a su pareja, Bettina Angeletti, al avión oficial que viajó rumbo a los Estados Unidos .

En primer lugar, los bloques de la oposición buscarán colar el tratamiento de los proyectos que tienen al ministro coordinador en el centro de la escena. Entre ellos, el pedido de informes presentado por los integrantes de Unidos, Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro y Pablo Juliano , para que el Ejecutivo, en especial la Oficina Anticorrupción, brinde explicaciones y aporte información sobre la situación patrimonial del Jefe de Gabinete.

Además, Unión por la Patria presentó un pedido de interpelación para que Adorni dé cuenta de “las presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos” . El texto incluye la posibilidad de que la Cámara baja impulse una moción de censura del funcionario, si las respuestas que brinda no resultaran satisfactorias. En otras palabras, removerlo de su cargo.

Ambas bancadas también presentaron otro pedido de informes para que Adorni rinda cuentas, también ante el pleno, “por su participación y conocimiento respecto de los hechos vinculados al lanzamiento, promoción y colapso del token denominado $LIBRA”.

Más allá de que los proyectos no prosperen, los diputados de la oposición se preparan para arrinconar al jefe de Gabinete el 29 de abril. Ese día, Adorni brindará su primer informe de gestión ante el Congreso, y los diputados lo esperan con casi 5000 preguntas.

Caso Adorni: el PRO se mantiene al margen

Cuesta imaginar que la oposición reúna los dos tercios de los votos que se requieren para colar el debate de estos textos en la sesión. Entre los bloques que se abroquelarán con el oficialismo por el caso Adorni se encuentra el PRO. Los amarillos “no acompaña pero tampoco defienden” al ministro coordinador.

La postura del bloque que conduce Cristian Ritondo es que “Adorni tiene que dar las explicaciones correspondientes en el ámbito adecuado que es la justicia”.

Gabriel Bornoroni y Cristian Ritondo El PRO no acompaña ni defiende a Adorni. HCDN

En diálogo con este medio, desde el entorno del diputado señalaron: “Hoy somos responsables de no ser funcionales a quienes buscan utilizar denuncias sin resolución judicial como excusa para desestabilizar o intentar destituir a un gobierno elegido democráticamente”.

Y remataron: “El PRO va a actuar como siempre, con firmeza ante hechos comprobados y con coherencia y responsabilidad institucional cuando no los hay”.

Créditos hipotecarios y el “no a la guerra”

El caso Adorni no será el único que se colará en la jornada. La oposición también buscará visibilizar el otro caso que afecta al gobierno de Javier Milei. Se trata de los créditos hipotecarios del Banco Nación a los que accedieron funcionarios y diputados de La Libertad Avanza.

El tema generó revuelo por varios motivos. En primer lugar, resulta llamativo que los funcionarios del mismo gobierno que intentó privatizar el Banco Nación en la Ley Bases se valgan de créditos de esa esa entidad financiera.

Pero además, abrió una serie de interrogantes entre los opositores por tratarse de créditos que en algunos casos superan los $ 500 millones y fueron otorgados a personas que no tienen un trabajo en relación de dependencia que les garantice cierta estabilidad laboral por estar a tiro de decreto, como el ahora jefe de Gabinete del ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi que perdió su cargo tras conocerse que había sido uno de los beneficiados. O por tratarse de diputados cuyo mandato vence en dos años.

Pero además, porque en ciertos casos, los montos otorgados no se corresponden con los ingresos de los beneficiados. Por todo esto, el diputado Paulón presentó un pedido de informes, que buscará que también se apruebe en el marco de la sesión por la Ley de Glaciares.

El proyecto de Paulón se suma a la denuncia penal que hizo la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, para que se determine si hubo algún tipo de irregularidad o delito.

En diálogo con Radio Splendid, la diputada puso como ejemplo el caso de Sharif Menem, mano derecha y sobrino del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien habría obtenido un crédito por $357 millones, cuando su salario rondaba –según la diputada– los dos millones de pesos. Y lo describió como “un chico de 24 años con un cargo político”.

Además de Sharif Menem, otros libertarios que accedieron a estos créditos son los diputados Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorena Villaverde y Alejandro Bongiovanni. Así como también Federico Furiase, secretario de Finanzas; Pedro Inchauspe, director del Banco Central; y Juan Pablo Carreira, director Nacional de Comunicación Digital, entre otros.

En su denuncia, Frade pide “que se revisen todas las carpetas crediticias, porque de ahí surgirá en qué tiempo se otorgaron, cuáles fueron las garantías y los requisitos que se pidieron, y por supuesto las actas de directorio eh para saber cómo se aprobaron esos créditos”.

Maximiliano Ferraro Diputados Por los créditos del Banco Hipotecario, Mónica Frade hizo una denuncia penal. Diputados

Por último, la oposición buscará colar un tercer tema: que el gobierno de Javier Milei mantenga a la Argentina al margen de todo conflicto bélico internacional. En este sentido, uno de los proyectos presentados es el del diputado Eduardo Valdés, quien también plantea que el Ejecutivo “se abstenga de realizar movimientos de tropas o asumir compromisos militares sin autorización del Congreso”.

Las intenciones de la oposición es que el Congreso “le diga ‘no’ a la guerra” luego de que, en su viaje a los Estados Unidos, en el marco de la Argentina Week, Milei dijera “Vamos a ganar la guerra”, en alusión al conflicto en Medio Oriente.

A esto se le sumó que el canciller, Pablo Quirno, tampoco descartó el envío de buques de la Armada a Medio Oriente. Vale recordar que la Constitución establece que cualquier acción bélica debe ser autorizada por el Congreso.

Al igual que con los proyectos de Adorni, para avanzar con el tratamiento de los pedidos de informes por los créditos hipotecarios y el proyecto para mantener al país al margen de cualquier conflicto bélico se requiere del aval de los dos tercios de la Cámara. Cuesta imaginar que la oposición reúna esos números.

Así y todo, los opositores aprovecharán que Martín Menem abre el recinto de la Cámara baja para que el Congreso se convierta en una caja de resonancia de los escándalos que tienen al gobierno de Milei en el centro de la escena.