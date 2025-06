Javier Milei recibió a Pedrito, el niño libertario, y le explicó por qué no saludó a Victoria Villarruel y Jorge Macri

En detalle, el niño le preguntó: “¿Qué pasó, que no saludaste a Villarruel ni a Macri ?”, a lo que el Presidente —entre risas— respondió: “Roma no paga traidores”, frase que ya había publicado en su cuenta de X cuando estalló la polémica.

Durante su encuentro, el Presidente revindicó su visión optimista del rumbo económico del país, luego de haber asegurado, días atrás, que la Argentina tiene todo para comenzar a "crecer". En este sentido, Milei le explicó al niño: "La Argentina lleva 90 años tratando de hacer el camino fácil. En 30 años va a ser una de las principales potencias mundiales y dos tercios de esa mejora se van a ver en los primeros diez años. Así que se vienen diez años gloriosos".

Javier Milei Pedrito

En la charla, el niño le consultó al Presidente si se presentará nuevamente a elecciones en 2027, para buscar su reelección. Ante esto, Milei sentenció: "Si las condiciones ameritan, lo haré, pero igual en el fondo, la reelección va a depender de la gente, no de mí. Eso sí, si soy reelecto, después del 2031 no me van a ver más. Me voy a ir”.

Luego de responder esta pregunta, el mandatario volvió a revindicar su política económica frente al menor de edad: "Cuando llegué al gobierno, la pobreza era, cuando la sinceramos, del 57%. Hoy es de 35%, bajó 22 puntos. Sacamos 10 millones de personas de la pobreza. Ahora la realidad es que no está terminado el trabajo, nos quedan todavía un tercio de los argentinos para sacar de la pobreza. Es un montón".

Esta es la segunda vez que el Presidente se encuentra con su seguidor. Anteriormente, Pedrito estuvo presente en el acto homenaje a los veteranos de Malvinas del 2 de abril, donde luego fue recibido en la Casa Rosada.

"Roma no paga traidores", el desplante de Javier Milei a Jorge Macri y Victoria Villarruel

En el marco del Tedeum por el 25 de Mayo, el presidente Javier Milei encabezó - junto a su Gabinete - la tradicional ceremonia en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. El evento, que tuvo lugar minutos antes de las 9 de la mañana, estuvo marcado por gestos de frialdad política que no pasaron desapercibidos.

Al arribar al templo, Milei fue recibido por el arzobispo de Buenos Aires, José García Cuerva. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la actitud del mandatario al descender del vehículo oficial: caminó con la vista al frente, sin saludar a los funcionarios que lo esperaban en fila, entre ellos el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien quedó con la mano extendida, visiblemente incómodo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1926641180378317291?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1926641180378317291%7Ctwgr%5E2c233edbba11cf6833e686a2181355ded19317ec%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fpolitica%2Ftedeum-del-25-mayo-javier-milei-no-saludo-jorge-macri-y-esquivo-victoria-villaruel-n6149038&partner=&hide_thread=false ROMA NO PAGA TRAIDORES https://t.co/9i4fIhnwcJ — Javier Milei (@JMilei) May 25, 2025

Dentro de la Catedral también se hizo presente la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien el Presidente esquivó sin intercambiar ninguna palabra o saludo. Fue el primer reencuentro entre ambos desde la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el pasado 1 de marzo, jornada también signada por la tensión.

El episodio, captado por la transmisión oficial, reflejó con claridad el distanciamiento en las más altas esferas del Ejecutivo. La ausencia de interacción entre Milei, Villarruel y Macri refuerza las versiones sobre las crecientes diferencias internas en el oficialismo.