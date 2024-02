Javier Milei se planta contra las provincias: "La motosierra y la licuadora, los pilares del ajuste, no se negocian"

Javier Milei valoró que desde su Gobierno "empezamos a hacer fuertes recortes del gasto público: hemos echado 50.000 empleados públicos ; había 10.000 contratos que vencían y no lo hemos renovado; eliminamos 200.000 programas sociales dados de manera irregular; bajamos 98% las transferencias discrecionales a las provincias ". Además, apuntó que " eliminamos la obra pública, que es una fuente de corrupción gigante ".

En ese marco, reiteró que "la motosierra y la licuadora, que son los pilares del ajuste, no se negocian. El déficit cero no se negocia. El proceso de saneamiento del Banco Central no se negocia. Y una vez que tenemos el equilibrio fiscal y tenemos saneando el Banco Central vamos a estar en condición de abrir el mercado cambiario, y ahí vamos a tener un rebote de actividad económica".