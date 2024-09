Javier Milei se prepara para presentar el Presupuesto 2025: cómo será la exposición y cuáles serán los puntos que defenderá ante el Congreso

La presencia de Milei en el Parlamento será bajo un fuerte operativo de seguridad, de acuerdo a las primeras previsiones. Se espera un control más riguroso similar al de la Asamblea Legislativa del 1 de marzo pasado, con anillos de control en los alrededores del Congreso.

Se producirá además después de la sesión especial pedida por la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica para insistir en dicha ley, aunque para ello deberá reunir las dos terceras partes de los votos, una meta indudablemente complicada.

Javier Milei llevará el Presupuesto 2025 al Congreso: cómo será la presentación

El discurso de Milei durará el tiempo que necesite para explayarse, ya que no hay límite en ese sentido, y finalizada esa tarea podrá retirarse sin necesidad de responder las inquietudes de los legisladores presentes.

Los estrategas gubernamentales están pensando en una exposición extensa ante los legisladores, semejante a la que el jefe de Estado realizó con motivo de la apertura de sesiones ordinarias el pasado primero de marzo.

Congreso Diputados Senado El Congreso recibirá a Milei la semana que viene. Mariano Fuchila

Fuentes parlamentarias, en tanto y ante la consulta de Ámbito, señalan que el Presidente puede acompañar al ministro de Economía en las reuniones informativas de la Comisión de Presupuesto, pero señalan que el primer mandatario “no tiene atribuciones para convocar a una asamblea legislativa para tratar el presupuesto, no es parte ni de la formalidad ni de la tradición”.

Cabe recordar que el Presidente se dedica personalmente a la elaboración de esta ley que considera fundamental para la consolidación de su programa de gobierno. “Diseñé un formato que no sea vulnerable a los cambios de la macro (economía)”, señaló Milei a su entorno en referencia a la elaboración del proyecto de presupuesto, según pudo saber este medio.

Déficit cero, la madre de todas las batallas para Javier Milei

Desde este punto de vista, explican que la intención del primer mandatario es que, si por alguna razón los ingresos resultaran subestimados y en la práctica los recursos del Estado fueran superiores a los previstos, estos excedentes se destinarán a bajar impuestos y no a aumentar el gasto, como se hizo históricamente.

La presentación de Milei ocurrirá en medio de la polémica por el veto a la ley de movilidad previsional y la represión a los jubilados en las adyacencias al Congreso.

El Gobierno toma en cuenta cuatro criterios fundamentales: el mantenimiento del equilibrio fiscal, el otorgamiento de planes sociales sin intermediarios, la modernización y simplificación del Estado, y un aumento en las partidas para defensa y seguridad.

Las autoridades señalaron que es prioritario continuar con la política de déficit cero, fortaleciendo la eficacia y eficiencia del gasto público y haciendo énfasis en la reducción del gasto político para dar prioridad al sostenimiento de ingresos de los sectores de mayor vulnerabilidad.

En este sentido, el Ejecutivo ratifica las políticas diseñadas desde el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, orientadas a eliminar la intermediación en los planes, ampliar la asistencia social a madres y niños de los sectores más vulnerables y proteger el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones.

Rol del Estado y desregulación

En cuanto al rol del Estado, la estrategia oficial se orienta a “hacer un Estado moderno, eficaz, eficiente, simple y útil para los ciudadanos, ocupado en sus funciones esenciales para no entorpecer las condiciones para el desarrollo del sector privado, favoreciendo la libre empresa”.

En tal sentido, se inscriben las tareas que realiza el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, comandado por Federico Sturzenegger, que buscan simplificar acciones y procesos, digitalizando y simplificando trámites, desburocratizando y eliminando intermediarios.

Seguridad y Defensa, otro punto clave en la administración libertaria

En cuanto a las fuerzas de seguridad y defensa, se apunta a mejorar el equipamiento tanto para sostener la soberanía territorial como para mejorar la seguridad interior fortaleciendo la prevención del delito y la investigación del crimen organizado, según la argumentación oficial.

Las autoridades se encuentran elaborando además los datos cuantitativos que contendrá el proyecto (inflación y crecimiento, entre otros). En fuentes oficiales se señala que, con el antecedente de los logros alcanzados en materia fiscal en los últimos meses, el Presupuesto 2025 “será por primera vez en muchos años una verdadera hoja de ruta”.

Milei Foro Madrid.jpeg Milei confirmó que irá al Congreso el 16 de septiembre para defender el Presupuesto. Ignacio Petunchi

El Gobierno seguirá con la meta de "déficit cero" en 2025

El recorte de gastos no se va a terminar aún cuando el Gobierno alcance este año el equilibrio de las cuentas del Estado. Y eso se debe a que el equipo económico plantea para 2025 una pérdida de recursos por la eliminación y rebaja de impuestos.

Así lo anticipó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en una charla que ofreció a empresarios del seguro en un encuentro esta semana.

“No estamos conformes con este superávit financiero. Nosotros vamos a trabajar para tener un superávit financiero con reducción de gastos, porque eso me va a permitir mantener el superávit financiero con baja de impuestos”, explicó el funcionario quien oficia como virtual número dos del Palacio de Hacienda.

Al respecto, el próximo 16 de septiembre el presidente Javier Milei anticipó que irá al Congreso a explicar el Presupuesto 2025, el cual de movida tendrá la eliminación del Impuesto PAIS que representa el 6% de la recaudación total. Es el quinto impuesto de mayor importancia en la estructura tributaria en la actualidad.