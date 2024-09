Presupuesto: el Gobierno planea seguir con la motosierra en 2025

El r ecorte de gastos no se va a terminar aún cuando el Gobierno alcance este año el equilibrio de las cuentas del Estado. Y eso se debe a que el equipo económico plantea para 2025 una pérdida de recursos por la eliminación y rebaja de impuestos.

“No estamos conformes con este superávit financiero. Nosotros vamos a trabajar para tener un superávit financiero con reducción de gastos, porque eso me va a permitir mantener el superávit financiero con baja de impuestos”, explicó el funcionario quien oficia como virtual número dos del Palacio de Hacienda.