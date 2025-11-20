Los nuevos requisitos de ARCA para el débito automático en pagos de autónomos y monotributistas + Seguir en









El organismo tributario modificó la reglamentación con el objetivos de abaratar los costos administrativos y evitar los rechazos de débitos.

ARCA se comunicará con los contribuyentes cuando acumules 3 rechazos de débito. Mariano Fuchila

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una nueva reglamentación para la regulación de los pagos por débito automático con la Clave Bancaria Uniforme (CBU). Estas se establecieron debido al aumento de rechazos de débitos en las cuentas bancarias de sus contribuyentes.

Las nuevas medidas afectarán tanto a trabajadores autónomos, como empleados del régimen de casas particulares y pequeños contribuyentes. Los constantes rechazos se relacionan con la suspensión o cierre de cuentas, ausencia de fondos o instrucciones de no abonar, lo que le costaba al organismo el pago de comisiones.

impuestos ingresos brutos ganancias iva arca afip Depositphotos Autónomos y monotributistas: nueva modalidad de pago por débito Según la Resolución 5790/2025 publicada en el Boletín Oficial, ARCA comunicará al contribuyente su situación, a través del Domicilio Fiscal Electrónico, cuando haya obtenido 3 rechazos consecutivos en el débito de su cuenta. De esta manera, tendrán un período determinado para regularizar lo que provoca estos inconvenientes.

Sin embargo, en caso de ser rechazados una cuarta vez, se dará de baja al contribuyente del débito automático. Este cambio de modalidad tiene el objetivo de evitar la acumulación de débitos rechazados y reducir los costos administrativos de ARCA. Además, esto incentiva a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones fiscales.

En caso de ser dados de baja, deberán adherirse al débito directo. Para poder realizarlo, ellos tendrán que enviar una solicitud previa. Si esto se hace antes del día 20 de cada mes, se deberá gestionar una nueva adhesión a través de los canales habilitados por el organismo.

