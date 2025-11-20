Donald Trump promulgó la ley que ordena publicar los archivos del caso Jeffrey Epstein

El proyecto de ley exige a la Justicia publicar en 30 días toda la información vinculada a la investigación. Se incluyen transcripciones de entrevistas con víctimas, testigos y artículos incautados.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció que firmó el proyecto de ley que ordena la publicación de archivos gubernamentales relacionados con el fallecido financista Jeffrey Epstein , envuelto en un caso de tráfico sexual.

El proyecto de ley exige al Departamento de Justicia de EEUU publicar, en un plazo de 30 días, toda la información que posea sobre las investigaciones relacionadas con Epstein.

Sin embargo, algunos de estos documentos podrían retenerse si están relacionados con una investigación en curso o si se considera que invaden la privacidad personal.

Tras la presión de las víctimas del financista, y de miembros de su propio Partido Republicano, Trump cambió su postura inicial respecto a la publicación de los archivos . Con su apoyo, la legislación fue aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso a principios de esta semana.

Hasta hace poco, Trump había desestimado la necesidad de publicar los documentos , calificándolos recientemente de "farsa" orquestada por los demócratas para "desviar" la atención del trabajo de su partido.

Esta postura representó un cambio con respecto a la que adoptó antes de las elecciones de 2024. “¡Quizás pronto se revele la verdad sobre estos demócratas y sus vínculos con Jeffrey Epstein, porque acabo de firmar el proyecto de ley para publicar los archivos de Epstein!”, escribió según citó BBC.

Congreso EEUU Los archivos a publicarse incluyen transcripciones de entrevistas con víctimas y testigos, junto a artículos incautados en allanamientos. F24

Los archivos de Epstein que deben publicarse son documentos de las investigaciones penales contra el financiero, incluidas transcripciones de entrevistas con víctimas y testigos, junto a artículos incautados en los allanamientos a sus propiedades.

Dichos materiales incluyen comunicaciones internas del Departamento de Justicia, registros de vuelo e información sobre personas y entidades vinculadas a Epstein. Los archivos son diferentes de las más de 20.000 páginas de documentos del patrimonio de Epstein que el Congreso publicó la semana pasada, incluyendo algunas menciones directas a Trump.

Entre ellos se incluyen mensajes de Epstein de 2018 en los que decía sobre Trump: "Yo soy el único capaz de acabar con él" y "Sé lo corrupto que es Donald".

Si bien ambos fueron amigos durante años, el presidente declaró que se distanciaron a principios del 2000, dos años antes del primer arresto de Epstein, además de negar haber cometido delito alguno en relación con él.

En declaraciones a la prensa el lunes por la noche, Trump dijo que los republicanos "no tenían nada que ver con Epstein" y que "en realidad es un problema de los demócratas".

Caso Epstein: la Cámara de Representantes de EEUU votó por amplía mayoría desclasificar archivos

La Cámara Baja del Congreso de EEUU votó, por amplia mayoría, publicar los archivos sobre el caso del delincuente sexual, Jeffrey Epstein. Ahora, el proyecto de ley avanzará al Senado estadounidense, lo que podría ser un revés para el presidente estadounidense, Donald Trump, por sus vínculos con Epstein.

La propuesta legislativa había nacido de un pequeño grupo bipartidista de congresistas, y había sido presentado en julio de este año. Luego de trabas impuestas tanto por Trump como por el presidente de la cámara, Mike Johnson, la votación se llevó a cabo, luego del evidente incremento del apoyo por parte del Congreso, a sancionar la ley.

Es que la votación final en la Cámara Baja se resolvió por amplia mayoría de 427 votos a favor del proyecto de desclasificación de archivos, y tan solo uno en contra. El único voto disidente provino del representante Clay Higgins, republicano del Estado de Luisiana, y fiel seguidor de las ideas e iniciativa del presidente estadounidense.