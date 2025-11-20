El truco para eliminar las manchas de grasa en la ropa al instante + Seguir en









Pese a que es un truco que fue popular en los años 80, sigue funcionando igual de bien porque ayuda a frenar la mancha antes de que penetre en el tejido.

El truco para eliminar las manchas de grasa en la ropa al instante. Gemini AI

Mancharse la ropa es uno de esos problemas cotidianos que parecen inevitables, ya sea a la hora de comer o de cocinar. Pero entre todas las manchas posibles, las de grasa son las más temidas, debido a que se fijan con rapidez y, cuando se intentan eliminar, queda un cerco oscuro imposible de disimular.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Existe un truco antiguo que puede resolver el problema al instante, sin productos caros ni tratamientos complicados. El remedio es tan simple como inesperado: usar una barra de tiza blanca.

Pese a que es un truco que fue popular en los años 80, sigue funcionando igual de bien porque ayuda a frenar la mancha antes de que penetre en el tejido.

Manchas de grasa.webp Las manchas de grasa en la ropa son las más difíciles de quitar. El truco de la tiza para quitar las manchas de grasa La clave está en que, al ser ligeramente polvorienta y muy seca, la tiza absorbe el aceite al contacto. En manchas frescas, esto evita que la grasa penetre en el tejido, lo que facilita que desaparezca por completo al lavar la prenda. Los pasos a seguir son sencillos:

Cubrir la mancha con abundante tiza blanca. Frotar suavemente para que la tiza entre en contacto con toda la grasa. Dejar reposar unos minutos. Retirar el exceso de polvo antes de lavar la prenda. Para que funcione bien, los expertos recomiendan actuar siempre rápido y evitar dos errores comunes que pueden complicar el proceso: aplicar calor sobre la mancha antes de tratarla o frotar con papel absorbente, lo que solo extiende la grasa en lugar de retirarla.

manchas de grasa ropa Por qué la tiza sirve para limpiar mejor las manchas Iguala el color de la tela: en caso de las prendas blancas, el polvo se adhiere a la superficie y empareja el tono, ocultando marcas amarillentas o grisáceas.

en caso de las prendas blancas, el polvo se adhiere a la superficie y empareja el tono, ocultando marcas amarillentas o grisáceas. Aporta opacidad: su pigmento claro cubre visualmente la suciedad superficial, haciendo que pase desapercibida.

su pigmento claro cubre visualmente la suciedad superficial, haciendo que pase desapercibida. Absorbe grasa y suciedad fresca: su porosidad “chupa” aceites, sebo o restos húmedos, reduciendo el contraste de la mancha.

su porosidad “chupa” aceites, sebo o restos húmedos, reduciendo el contraste de la mancha. Evita que la mancha se fije en profundidad: al absorber el exceso y cubrir la zona, impide que la suciedad penetre en las fibras.

al absorber el exceso y cubrir la zona, impide que la suciedad penetre en las fibras. Facilita la limpieza posterior: al retirar parte de la grasa, el detergente actúa mejor y la mancha sale más rápido en el lavado.

Temas limpieza