Javier Milei se reunirá con Flávio Bolsonaro en medio de la tensión con Lula da Silva

El Presidente recibirá en Buenos Aires al senador brasileño, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro. El encuentro será la próxima semana y suma un nuevo gesto político hacia la oposición conservadora de Brasil.

El presidente Javier Milei recibirá la próxima semana en la Ciudad de Buenos Aires al senador brasileño Flávio Bolsonaro , hijo del expresidente Jair Bolsonaro y candidato presidencial en Brasil . El encuentro se dará en medio de la tensión política y diplomática que mantiene la Casa Rosada con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

La reunión está prevista para el lunes 29 de junio, cuando ambos dirigentes coincidirán en la capital argentina durante una conferencia internacional organizada por la Israel Allies Foundation, que reunirá a legisladores, diplomáticos y funcionarios de distintos países de América Latina.

El encuentro tendrá una fuerte carga política, ya que Milei viene mostrando sintonía con referentes de la derecha regional y, en particular, con el bolsonarismo. En ese marco, la foto con Flávio Bolsonaro aparece como un nuevo gesto de respaldo al espacio conservador brasileño , que busca disputar el poder en las elecciones presidenciales de este año.

La actividad entre Milei y Flávio Bolsonaro se concretará un día antes de que el Presidente viaje a Asunción , donde participará de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur. La agenda regional vuelve a encontrar al mandatario argentino en una posición de distancia respecto de Lula da Silva, con quien mantiene diferencias políticas desde antes de llegar a la Casa Rosada.

Flávio Bolsonaro llega a Buenos Aires en plena campaña presidencial en Brasil. El senador del Partido Liberal intenta capitalizar el voto de la derecha brasileña y consolidarse como el principal nombre del bolsonarismo de cara a la disputa por el Palacio del Planalto.

En los últimos días, el legislador presentó una agenda centrada en seguridad pública, con propuestas de mano dura contra el crimen organizado. Según Reuters, Lula continúa liderando algunos sondeos frente a Flávio Bolsonaro, aunque el dirigente opositor busca achicar la distancia electoral con un discurso enfocado en seguridad y orden público.

El marco del encuentro será la conferencia internacional de la Israel Allies Foundation, que se realizará en Buenos Aires entre el 28 y el 30 de junio. El evento tendrá como eje los debates sobre los Acuerdos de Isaac, orientados a promover la cooperación estratégica entre Israel y América Latina.

También se abordará la agenda global de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Para el Gobierno argentino y para el bolsonarismo, el foro funciona como un espacio afín para mostrar coincidencias en materia internacional, vínculos con Israel y posicionamiento ideológico.

La relación entre Milei y el entorno de Jair Bolsonaro no es nueva. Desde su llegada al poder, el Presidente argentino mantuvo una cercanía pública con dirigentes de la derecha brasileña, mientras evitó construir un vínculo fluido con Lula da Silva.

Un nuevo capítulo en la relación con Brasil

La reunión con Flávio Bolsonaro suma tensión al vínculo entre Argentina y Brasil, en momentos en que ambos países comparten agenda dentro del Mercosur y mantienen intereses económicos estratégicos. Brasil es uno de los principales socios comerciales de la Argentina, pero la relación política entre ambos gobiernos atraviesa un escenario de marcada frialdad.

El gesto de Milei hacia el senador brasileño puede ser leído como una señal directa hacia la oposición a Lula da Silva. La foto en Buenos Aires, además, llegará en la previa de la cumbre del Mercosur, donde el Presidente argentino volverá a compartir escenario regional con representantes del gobierno brasileño.

La última coincidencia pública entre Milei y Flávio Bolsonaro se había producido en marzo, durante los actos de asunción presidencial de José Antonio Kast en Chile. Ahora, el nuevo encuentro en Buenos Aires volverá a exhibir la cercanía entre el libertario argentino y el bolsonarismo.