Nueva encuesta en Brasil: Lula da Silva amplía su ventaja sobre Flavio Bolsonaro en un eventual balotaje

Un sondeo de CNT/MDA mostró que el presidente brasileño aumentó la distancia frente al hijo de Jair Bolsonaro respecto de la medición de abril. La diferencia supera los 12 puntos y consolida al mandatario como uno de los principales favoritos de cara a las elecciones generales de octubre.

La encuesta fue realizada entre el 10 y el 14 de junio sobre 2.002 casos en 143 municipios brasileños,

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , amplió la diferencia sobre el senador Flavio Bolsonaro en un eventual balotaje de las elecciones generales previstas para octubre, según reveló este martes una encuesta de la consultora CNT/MDA .

De acuerdo con el relevamiento, Lula alcanzaría el 49,3% de los votos , mientras que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro obtendría el 36,8% , una distancia que se amplió respecto de la medición realizada en abril.

En aquel sondeo anterior, el actual mandatario registraba 44,9% de intención de voto , frente al 40,2% que cosechaba Flavio. Los nuevos números reflejan un crecimiento del líder del Partido de los Trabajadores y, al mismo tiempo, una caída de su potencial rival.

La encuesta fue realizada entre el 10 y el 14 de junio , con 2.002 entrevistas en 143 municipios brasileños , y presenta un margen de error de 2,2 puntos porcentuales .

Lula sigue en carrera presidencial y anuncia la apertura de negociaciones con Japón para el Mercosur

Brasil y Japón anunciaron este martes negociaciones para un acuerdo comercial entre Tokio y el Mercosur. La noticia se dio a conocer luego de que el presidente brasileño, Lula Inácio da Silva y su homónima japonesa, Sanae Takaichi, mantuvieran una reunión en la ciudad de Evian, sede del G7 que se está llevando a cabo durante esta semana.

La cancillería brasileña publicó una nota conjunta que explica que "con base en la voluntad común de todas las partes, los dos líderes anunciaron el lanzamiento de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica entre el Mercosur y Japón". Ambos mandatarios manifestaron su satisfacción tras la declaración conjunta. "Estoy muy feliz con esta perspectiva virtuosa de un acuerdo Japón-Mercosur", declaró Lula durante la reunión con Takaichi. "Espero que en la próxima reunión del Mercosur el 30 de junio podamos tener buenas noticias", agregó.

La negociación comenzará en la cumbre de jefes de Estado del Mercosur a realizarse en Paraguay a fines de junio, según indicó EFE.

El diario Nikkei afirmó que el acuerdo con Mercosur se centraría en reducir los aranceles a los automóviles, así como en diversificar las fuentes de petróleo y minerales críticos de Japón. El mes pasado, durante una reunión con su homólogo brasileño en Tokio, el ministro de Economía japonés, Ryosei Akazawa, apuntó a Brasil como posible fuente de crudo, en medio de las disrupciones por el cierre del estrecho de Ormuz.