El insólito comentario de Lula da Silva sobre Neymar: "Es el primer convocado home office"

El presidente brasileño ironizó sobre la falta de minutos del delantero en la Copa del Mundo y hasta bromeó con la posibilidad de contratar a Lionel Messi para la selección de Brasil.

Neymar sigue sin sumar minutos en el Mundial 2026 y quedó en el centro de las críticas en Brasil.

La situación de Neymar en el Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo en Brasil . Mientras el delantero continúa sin poder jugar por su proceso de recuperación física, el presidente Lula da Silva apeló a la ironía para cuestionar su lugar dentro del plantel dirigido por la selección brasileña.

Durante un acto oficial en Belo Horizonte , el mandatario respondió a un niño que había manifestado su admiración por el jugador del Santos y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral. “ Neymar ni está jugando. Es el primer convocado home office en el mundo ”, afirmó.

La declaración se produjo en medio de las críticas que recibe el futbolista por su falta de participación en el torneo. Pese a haber sido incluido en la convocatoria, Neymar todavía no pudo sumar minutos y tampoco viajó con la delegación brasileña a Filadelfia , donde el equipo afrontará su próximo partido ante Haití .

El comentario sobre Neymar no fue la única frase llamativa del presidente brasileño. Ante los periodistas, Lula preguntó cuál era el pronóstico para el próximo partido de Brasil y luego volvió a recurrir al sarcasmo: “ Yo estaba pensando en contratar a Messi para jugar en Brasil ”.

En la misma línea, también hizo una referencia al uso de nuevas tecnologías en el fútbol. “Algún día montaremos una selección con inteligencia artificial en la que incluiremos a once Pelés”, sostuvo el mandatario.

neymar Neymar continúa con su recuperación y todavía no sumó minutos con Brasil en el Mundial 2026.

Las declaraciones de Lula se dieron en un contexto particular, ya que Neymar mantiene desde hace años una postura política cercana al expresidente Jair Bolsonaro. Durante la campaña electoral, el futbolista respaldó públicamente al exmandatario, participó en transmisiones en vivo y compartió contenidos vinculados a su candidatura.

Por ahora, la prioridad del jugador pasa por completar su recuperación. “Neymar permanecerá en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su proceso de recuperación”, informó la Confederación Brasileña de Fútbol a través de un comunicado, al explicar su ausencia en el viaje del plantel.

El mensaje de Neymar en su vuelta a las prácticas con Brasil: "¿Me extrañaban?"

Neymar volvió el pasado miércoles a trabajar sobre el césped junto a sus compañeros de la Selección de Brasil. La noticia llega con alivio para el cuerpo técnico de Ancelotti, que necesita contar lo antes posible con él.

Puertas adentro, todavía mantienen cautela en torno a la recuperación del delantero del Santos, que llegó a su cuarta Copa del Mundo pero que todavía no debutó en el certamen.

El crack arrastra una lesión muscular grado dos en el gemelo derecho desde el 17 de mayo, cuando se lastimó en un partido del Brasileirao ante Curitiba. Tras el entrenamiento, Neymar saludó a la prensa con un “¿Me extrañaban?”,