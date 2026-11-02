Javier Milei recibió un reconocimiento por el Plan de Alfabetización y se reunió con Argentinos por la Educación + Agregar ámbito en









El Presidente mantuvo un encuentro con representantes de Argentinos por la Educación y recibió un reconocimiento vinculado con el programa de alfabetización impulsado por su Gobierno. La actividad se desarrolló en Casa Rosada, junto a Karina Milei y Sandra Pettovello.

Javier Milei fue reconocido por el Plan Nacional de Alfabetización en un encuentro con Argentinos por la Educación.

El presidente Javier Milei se reunió con representantes de Argentinos por la Educación, en un encuentro centrado en la agenda educativa y el Plan Nacional de Alfabetización. De la actividad participaron también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en el marco de las iniciativas que impulsa el Gobierno nacional para fortalecer los aprendizajes básicos.

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Durante la jornada, el mandatario recibió además un reconocimiento por el Plan Nacional de Alfabetización, una de las principales políticas educativas de la administración libertaria.

El programa fue presentado en julio de 2024 en San Juan y cuenta con el compromiso de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires para avanzar en la enseñanza de la lectura y la escritura durante los primeros años de la escuela primaria.

El Presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a las autoridades de Argentinos por la Educación, junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.



Por parte de la organización participaron el Director Ejecutivo,… pic.twitter.com/ma9KHL1gby — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 2, 2026 El Plan Nacional de Alfabetización La iniciativa del Gobierno apunta a mejorar los niveles de lectura y comprensión de textos entre los estudiantes argentinos, con especial atención a los primeros años de escolaridad. El programa contempla la articulación entre Nación y provincias, la formación docente, la provisión de recursos educativos y la implementación de evaluaciones para identificar dificultades de aprendizaje.

En el lanzamiento del plan, Milei había planteado que “la educación es el principal motor del crecimiento económico de la historia” y sostuvo que la alfabetización constituye una prioridad para el desarrollo del país. También afirmó que el programa busca recuperar la exigencia en el sistema educativo y fortalecer las herramientas disponibles para docentes y alumnos.

La reunión con Argentinos por la Educación se inscribe en una agenda de actividades del Presidente vinculadas con la gestión educativa y los compromisos asumidos por el Gobierno en materia de alfabetización. El encuentro también permitió destacar la articulación entre organizaciones de la sociedad civil y las políticas públicas orientadas a mejorar los aprendizajes.