Vecinos autoconvocados insultaron a Javier Milei en Boedo en las afueras de un acto de apoyo a Israel + Agregar ámbito en









Un grupo de manifestantes increpó al Presidente cuando llegaba a la Noche de Celebración por Israel, donde recibió el premio “Gratitud”.

Javier Milei fue insultado por vecinos autoconvocados en Boedo durante un evento.

La llegada del presidente Javier Milei a la Noche de Celebración por Israel, el tradicional evento comunitario donde recibió el premio “Gratitud”, estuvo marcada por momentos de tensión en el barrio porteño de Boedo. En las inmediaciones de la Iglesia Visión de Futuro, un grupo de vecinos autoconvocados y transeúntes se reunió sobre la vía pública para expresar su rechazo al mandatario, con insultos y muestras de repudio durante su ingreso al lugar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Lejos del clima protocolar que se desarrollaba dentro del auditorio, los manifestantes increparon a Milei a los gritos cuando la comitiva presidencial se acercaba a la sede del encuentro. La escena quedó registrada por personas que filmaron el episodio con sus celulares y las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales.

El malestar en la calle se tradujo en agravios directos contra la figura presidencial, mientras la custodia oficial acompañaba el ingreso del jefe de Estado. La protesta se desarrolló por fuera de la actividad institucional y tuvo como escenario las inmediaciones del templo, en una zona del barrio donde se concentraron autoconvocados y personas que transitaban por el lugar.

Premios adentro, gritos e insultos afuera Mientras en el auditorio principal se sucedían los discursos de reconocimiento y los festejos de la comunidad, en la vereda el clima era radicalmente opuesto. Entre cánticos de rechazo y recriminaciones por la situación económica, los manifestantes hicieron escuchar sus insultos contra el Presidente, en contraste con el homenaje que recibía durante la ceremonia.

La Noche de Celebración por Israel reunió a representantes de la comunidad y tuvo como uno de sus momentos centrales la entrega del premio “Gratitud” a Milei. El mandatario participó del evento en la previa de su viaje a España, donde tenía compromisos internacionales y actividades vinculadas a la agenda exterior.

View this post on Instagram El episodio en Boedo volvió a mostrar las expresiones de rechazo que enfrenta el Presidente durante algunas de sus apariciones públicas, especialmente cuando sus desplazamientos quedan expuestos a manifestaciones fuera de los perímetros de seguridad. Un operativo para la salida de la comitiva La retirada de Milei también estuvo acompañada por momentos de tensión. Los autoconvocados continuaron increpando al mandatario y a los vehículos oficiales, por lo que se desplegó un operativo preventivo para facilitar la salida de la caravana presidencial y evitar nuevos cruces. La custodia montó un dispositivo para apurar el retiro de los vehículos blindados, mientras los manifestantes permanecían en las inmediaciones. El episodio quedó registrado en imágenes que circularon en las redes sociales y reflejaron el contraste entre el reconocimiento institucional dentro del evento y el repudio expresado en la calle.