Tras las inundaciones y el Adornigate, Javier Milei visitará Tucumán pero no hará el "tour de la gratitud"

El presidente de la Nación disertará el próximo jueves en el Foro Económico del NOA que organiza la fundación Federalismo y Libertad. Cortocircuitos en X entre el gobernador Osvaldo Jaldo y Lisandro Catalán.

El presidente Javier Milei estará este jueves 19 en Tucumán, por cuarta vez desde su asunción, aunque con una agenda reducida porque se suspendió el "Tour de la gratitud" , la caravana política con militantes que debía realizarse en la ciudad de Yerba Buena, lo que transforma la visita en un acto institucional y de carácter económico. El mandatario solo participará como principal orador del Foro Económico del NOA (FENOA) , que organiza la fundación Federalismo y Libertad. La visita se producirá en un momento de extrema tensión entre el gobernador Osvaldo Jaldo y la dirigencia provincial de La Libertad Avanza, en un contexto dominado por las graves inundaciones que afectaron la provincia, la ayuda de la Nación para las familias afectadas y la agresión que sufrió el diputado nacional Federico Pelli.

La relación entre el gobierno nacional y provincial atraviesa su momento más crítico tras el escándalo causado por la agresión en contra del diputado libertario Federico Pelli , quien recibió un cabezazo que le produjo una fractura de tabique, cuando visitaba una zona inundada. El agresor fue detenido y ya se encuentra en el penal de Benjamín Paz. Desde LLA provincial, su presidente Lisandro Catalán -miembro del directorio de YPF- insistió la semana pasada en pedir la renuncia del ministro del Interior Darío Monteros , que estaría vinculado políticamente con el agresor.

Ante estos reclamos, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este lunes una conferencia de prensa en la que ratificó a Monteros en su cargo y envió un duro mensaje al oficialismo nacional : "Son exabruptos, donde uno entra en una situación de una política sin medir lo que se dice". Y fue categórico al señalar que "el ministro Monteros no tiene ninguna denuncia judicial ni penal, no tiene nada que ver con el hecho".

El mandatario provincial advirtió que "quien tiene la facultad constitucional, legal y exclusiva de poner y sacar funcionarios es el gobernador y se llama Osvaldo Jaldo". Y agregó: "Es una falta de respecto y un atrevimiento sugerirme a mí que cambie un ministro". En tono desafiante, comparó la situación con la administración nacional: "Miren si este gobernador empieza a opinar, con los sucesos que están pasando en la Nación, que se cambien ministros. Ni el Mago Sin Dientes queda". El gobernador cerró con un mensaje dirigido a los referentes libertarios: "Que vengan a laburar a Tucumán".

Desde la asunción de Javier Milei, excepto en la campaña electoral de las pasadas elecciones nacionales de octubre de 2025, cuando el mandatario tucumano se mostró distante de la Casa Rosada, Osvaldo Jaldo mantuvo un perfil dialoguista, al dar su apoyo -a través de los votos de parlamentarios tucumanos- para la aprobación de algunos proyectos oficiales en el Congreso. Balcarce 50 lo sigue necesitando, como también necesita que se consolide LLA en Tucumán, un dilema que debería resolverse en breve.

Jaldo vs Catalán en X

El fin se semana se produjo, además, un fuerte contrapunto en la red social X entre Jaldo y Catalán por la asistencia de la Nación al gobierno tucumano debido a las inundaciones. La polémica comenzó cuando el miembro de YPF publicó un mensaje en el que agradeció a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por las gestiones realizadas para enviar asistencia a la provincia. Y aprovechó para exigir que se acelere la distribución de los insumos: "Ahora le pedimos al Gobierno de la Provincia de Tucumán que agilice de manera urgente la logística y el reparto de estos insumos", solicitando al ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, que "disponga todos los recursos necesarios para que la ayuda llegue cuanto antes a cada una de las familias afectadas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OsvaldoJaldo/status/2032910883354284076?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Basta, @catalanlisandro! La política partidaria puede esperar, la gente no.



En momentos tan difíciles para muchas familias tucumanas, lo que menos se necesita es intentar apropiarse de gestiones que no se hicieron. Lo que hace falta es responsabilidad, respeto institucional y… https://t.co/opT0CVGBpn — Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) March 14, 2026

El planteo libertario provocó una inmediata réplica de Jaldo. "¡Basta, @lisandrocatalan! La política partidaria puede esperar, la gente no", expresó. El gobernador rechazó que desde la oposición se intenten atribuir gestiones que, según afirmó, no realizaron. "En momentos tan difíciles para muchas familias tucumanas, lo que menos se necesita es intentar apropiarse de gestiones que no se hicieron. Lo que hace falta es responsabilidad, respeto institucional y trabajo serio", sostuvo Jaldo. "La asistencia nacional que hoy está llegando fue gestionada personalmente por este gobernador con el ministro del Interior, Diego Santilli, y con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en diálogo directo y en el marco del respeto al federalismo".

Además, Jaldo cuestionó la participación de Catalán en la discusión pública: "Hasta el momento usted no ha acercado ninguna solución ni ningún recurso concreto para las familias afectadas. Solo apareció para subirse a la ola mediática de un hecho que desde el gobierno de la provincia repudiamos y condenamos con firmeza". Se supo que este último domingo por la noche llegaron a Tucumán dos camiones con asistencia que se clasificará y llevará a las zonas más afectadas.

El Foro Económico y sus protagonistas

El evento económico en el que participará el presidente Javier Milei será en el Hotel Hilton Garden Inn, de San Miguel de Tucumán, bajo el lema "La hora de las provincias". El FENOA reunirá a referentes empresariales, económicos y políticos de la región. Además de Milei, confirmaron su participación como disertantes Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación; Jorge Giacobbe, consultor político; Martín Migoya, CEO de Globant; Lisandro Catalán, exministro del Interior; Sebastián Budeguer, empresario, y Fernando Marull, economista. El encuentro abordará temas de desregulación económica, modernización institucional y políticas para mejorar la competitividad regional y atraer inversiones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiegoMac227/status/2032299008744407147?s=20&partner=&hide_thread=false l Milei sera orador principal del Foro Económico del NOA 2026 el proximo 19 de marzo. pic.twitter.com/VsopMQWh9y — Escuela Austriaca de Economía (@DiegoMac227) March 13, 2026

Desde la organización del evento se indicó que el gobernador Osvaldo Jaldo fue invitado pero todavía no hubo una respuesta oficial sobre su asistencia. "Nos gustaría que tenga participación activa en el evento pero aún no obtuvimos respuesta de su parte. La invitación está hecha", se señaló a este medio.

El giro en la planificación

Originalmente, la visita de Milei contemplaba una estadía de dos días y la realización del denominado "Tour de la gratitud", la gira federal que el oficialismo viene desplegando para fortalecer su presencia en territorios con fuerte tradición peronista. La caravana debía iniciarse en la intersección de avenida Aconquija y Adolfo de la Vega, en Yerba Buena, siguiendo el formato ya ejecutado en Córdoba y Mar del Plata.

Sin embargo, esa actividad fue cancelada sin una explicación oficial por parte de LLA. En el entorno del espacio libertario se especula que la decisión responde al complejo escenario que atraviesa la provincia debido a las inundaciones, particularmente en La Madrid, en donde un temporal reciente provocó graves daños materiales y evacuaciones. Otra fuente consultada indicó que también habrían incidido en la decisión de no exponer al mandatario, el escándalo por el viaje oficial a Estados Unidos del jefe de Gabinete Manuel Adorni, junto a su esposa, y las últimas revelaciones del caso por la estafa de la criptomoneda LIBRA que se investiga desde 2025, en la que se presumen vínculos con el propio jefe de Estado.