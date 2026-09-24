Para Javier Milei, si logra la reelección, el 2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina

Durante su viaje a los Estados Unidos, el presidente Javier Milei expuso en el Club de Economía. Estuvo acompañado por Caputo, Quirno, Oxenford y Lamelas. La sala estaba llena de banqueros, e inversores.

Durante su viaje a los Estados Unidos , el presidente Javier Milei expuso este jueves aproximadamente media hora en el Club de Economía, importante insignia donde otros primeros mandatarios como John Kennedy, Winston Churchill, Mijaíl Gorbachov y Alan Greenspan, dieron discursos.

Milei estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo , el canciller, Pablo Quirno , el embajador argentino en ese país, Alec Oxenford y Peter Lamelas , embajador de Estados Unidos en la Argentina. La sala estaba llena de banqueros, e inversores.

Desde allí Milei lanzó una frase que iba a coronar todo su discurso. "Todos los inversores y actores económicos del mundo libre saben que si nuestro gobierno es reelecto en 2027, el 2028 será el mejor año económico de la historia argentina, no solo en términos financieros, sino también en la economía real", expesó.

Desde allí, el primer mandatario también expresó que "el mercado reconoció nuestro trabajo. El riesgo país pasó de tres mil puntos básicos alrededor de quinientos. La inflación bajó del doscientos once por ciento anual alrededor del treinta. Y la deuda pública consolidada neta pasó el nivel del cien por ciento del PBI a menos del cuarenta por ciento".

Sobre las mejoras en la macroeconomía, Milei agregó que "esto se va a reflejar de forma clara en los salarios y va a solidificar por largo plazo el apoyo al cambio radical del modelo económico que le propusimos a la población. Esto no es un evento azaroso".

"El país está creciendo a un ritmo vertiginoso. Llevamos veintisiete meses de crecimiento sostenido y hoy el país crece a un ritmo que coloca un pico económico histórico en nuestro país. Es un crecimiento que se reparte en casi toda la economía. Hoy trece de los quince sectores productivos que lideran el medidor mensual de la actividad están creciendo, el mejor registro de al menos los últimos quince años", amplió.

Crecimiento sostenido, ordenamiento del crédito y el nuevo perfil exportador

Al analizar la evolución del nivel de actividad en comparación con los ciclos económicos de los últimos años, el Jefe de Estado remarcó que "el PBI por habitante ya superó el nivel más alto que había alcanzado el país antes de la década perdida entre 2011 y 2023". En ese sentido, celebró la continuidad del ciclo expansivo y subrayó que "es la primera vez en décadas que el PBI argentino crece durante tres años consecutivos, cuando el patrón histórico siempre fue que el PBI crecía en años electorales y se retrajera en años no electorales".

Frente a las críticas y lecturas del arco político sobre el impacto del cambio de esquema macroeconómico, Milei ratificó la orientación del programa: "Si consideramos que estamos en una transición de modelo donde cierran empresas improductivas que antes estaban protegidas y se abren otras, eso es un éxito rotundo".

Asimismo, desestimó los cuestionamientos vinculados al sistema financiero y sostuvo que "la mora financiera, con la que todo el sistema político argentino se volvió loco en el último mes, creció solamente porque antes el crédito no existía. Y ya se está normalizando con mecanismos de mercado, es decir, los privados ya empezaron a refinanciarla sin regulaciones estatales".

Por último, el mandatario hizo hincapié en el rol estratégico de la Argentina en los mercados mundiales y las perspectivas de ingreso de divisas. "Hoy Argentina ya está reinsertando con un actor de relevancia internacional en las cadenas globales de valor como proveedor de energía, alimentos y minerales críticos", concluyó.