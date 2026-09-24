Javier Milei cerró su viaje a Nueva York con una reunión con Benjamin Netanyahu

El Presidente mantuvo un encuentro bilateral con el primer ministro israelí antes de emprender su regreso a la Argentina.

El presidente Javier Milei se reunió este jueves en Nueva York con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu , en el cierre de su agenda oficial en Estados Unidos. El encuentro bilateral se produjo después de la participación del mandatario argentino en la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas .

La reunión fue la última actividad relevante del viaje presidencial antes del regreso a Buenos Aires. Milei estuvo acompañado durante la gira por el canciller Pablo Quirno , el ministro de Economía, Luis Caputo , y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford .

El Presidente Javier Milei mantuvo una reunión bilateral con el Primer Ministro del Estado de Israel, Benjamin Netanyahu, en el marco de su visita oficial a Nueva York. Lo acompañaron el Ministro de Economía, Luis Caputo, y el Canciller, Pablo Quirno. pic.twitter.com/WUEJ0Qrx97

El encuentro volvió a poner en primer plano el vínculo entre Milei e Israel, uno de los ejes de la política exterior de su administración. En abril, durante una visita al país, el Presidente había definido la relación bilateral como una "unión moral, espiritual y política" y Netanyahu lo había calificado como un "gran amigo del Estado de Israel".

Asimismo, este miércoles durante su exposición en la ONU, el Presidente argentino aseguró que " Israel está del lado correcto de la historia" y lo definió como "el único país de la zona perfectamente democrático y libre". “Israel es la base de los valores de occidente”, argumentó.

La relación de Milei con Israel y Benjamin Netanyahu

Desde el inicio de su gestión, Milei convirtió el acercamiento con Israel en una de las principales definiciones diplomáticas de su Gobierno. En junio de 2025 sostuvo que "la amistad entre nuestros dos Estados y nuestros dos pueblos es un pilar diplomático de nuestra administración", al tiempo que expresó su respaldo al país y reclamó la liberación de los rehenes que permanecían cautivos.

La relación también avanzó en el terreno institucional. Argentina e Israel impulsaron un memorándum orientado a profundizar la cooperación contra el terrorismo y el antisemitismo y en áreas de Defensa y Seguridad.

Milei estuvo acompañado durante la gira por el canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

Además, en marzo de este año Milei volvió a definir a Israel como "un aliado estratégico de nuestro país en la defensa de los valores de la libertad y en la lucha contra el terrorismo", durante un acto por el aniversario del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires.

El mandatario argentino ya había mantenido otros encuentros con Netanyahu. Durante la Asamblea General de la ONU de 2025, ambos discutieron la situación de los rehenes en Gaza y la cooperación científica y tecnológica entre los dos países, además de expresar su voluntad de profundizar los lazos bilaterales.

Milei cerró una agenda marcada por la ONU y Malvinas

Un día antes, Milei había intervenido ante la Asamblea General de la ONU, donde volvió a ratificar el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes e instó al Reino Unido a retomar las negociaciones para encontrar una solución a la disputa.

Durante su estadía en Nueva York, el Presidente también recibió el premio Ohev Yisrael en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, un reconocimiento vinculado con su respaldo a Israel y su posición contra el antisemitismo.

La agenda incluyó además encuentros empresariales y exposiciones vinculadas con la economía y la seguridad estratégica. Milei participó del evento Shield of the Americas, organizado por Estados Unidos, y brindó una disertación sobre valores occidentales, libertad económica y seguridad.

Tras el encuentro con Netanyahu, Milei tiene previsto emprender el regreso hacia la Argentina a las 21 y arribar el viernes por la mañana a la Aeroestación Militar de Aeroparque.