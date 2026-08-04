Detuvieron a un exgendarme acusado de asesinar un comerciante chino en Vicente López

Un exintegrante del Grupo Especial Alacrán de la Gendarmería Nacional fue detenido acusado de haber ejecutado el asesinato de Chen Jian, de 36 años. El hecho ocurrió en Carapachay.

Investigam a un exgendarme por el asesinato de un comerciante chino.

El principal sospechoso fue identificado como Luis Ayala , de 58 años , quien se retiró de la Gendarmería Nacional en julio de 2025. Los investigadores creen que actuó como sicario y que fue el autor material del homicidio de Chen Jian , aunque esa hipótesis deberá ser confirmada por la Justicia.

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La causa está a cargo del fiscal Gastón Larramendi , titular de la Fiscalía de Vicente López Oeste , quien avaló los allanamientos y las detenciones realizadas este lunes.

El crimen ocurrió el 31 de julio sobre la calle Cajaraville al 3500 , en la localidad bonaerense de Carapachay . A partir del análisis de cámaras de seguridad de un supermercado, registros privados y del sistema municipal de videovigilancia, los investigadores detectaron la participación de un Peugeot 208.

Según la pesquisa, en ese vehículo se desplazaban un hombre y una mujer que durante las horas previas al asesinato habrían seguido los movimientos del comerciante para establecer su rutina.

Uno de los elementos clave de la investigación fue una compra realizada en el supermercado mediante Mercado Pago . El registro de esa operación, junto con la titularidad del automóvil utilizado, permitió identificar a Ayala y a Adriana Cecilia Amado , señalada como la conductora del Peugeot el día del crimen.

El hombre detenido tiene 58 años. DDI

Tres detenidos y varios allanamientos

Con esa información, los investigadores localizaron tres domicilios vinculados con los sospechosos y realizaron distintos procedimientos en el partido de Merlo.

Durante una vigilancia, personal policial interceptó el Peugeot 208 y detuvo a Luis Ayala. En ese momento, el vehículo era conducido por Alejandra Vanina Ciuccio, de 48 años, quien también quedó detenida.

En otro procedimiento, efectivos de la SubDDI de Vicente López arrestaron a Adriana Cecilia Amado, quien circulaba en un Peugeot 206. Los investigadores sostienen que fue la mujer registrada por las cámaras del supermercado cuando realizó el pago electrónico que permitió avanzar sobre su identificación.

Armas, chaleco antibalas y ropa de Gendarmería

Durante los allanamientos en la vivienda vinculada al exgendarme, la Policía secuestró una pistola Bersa calibre 9 milímetros, una Bersa calibre 22 con seis municiones, una pistola Taurus calibre 9 milímetros, un chaleco antibalas con la inscripción de Gendarmería Nacional, indumentaria perteneciente a esa fuerza de seguridad, y varios teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

Los procedimientos continuaban al cierre de la jornada con el objetivo de hallar otros elementos de interés para la causa.

El móvil del crimen sigue bajo investigación

Hasta el momento, los investigadores no determinaron cuál habría sido el motivo del asesinato ni quién habría contratado al presunto sicario.

La principal hipótesis es que Ayala realizó tareas de inteligencia previas para conocer los movimientos de Chen Jian antes de ejecutar el ataque, aunque la fiscalía continúa reuniendo pruebas para reconstruir la planificación del crimen y establecer la participación de cada uno de los detenidos.