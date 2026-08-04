Primavera Sound confirmó su sede en Buenos Aires para su edición 2026

Este año el festival, que se llevará a cabo los días 28 y 29 de noviembre, estará encabezado por Gorillaz y The Strokes.

La energía arrolladora del festival europeo vuelve al Cono Sur: Primavera Sound Buenos Aires calienta motores para su gran regreso los próximos 28 y 29 de noviembre , y las entradas para vivir esta experiencia única vuelan.

El festival se reencontrará con una ciudad que ya forma parte de su historia reciente: solo dos ediciones, en 2022 y 2023, bastaron para generar un vínculo sólido que no se ha desvanecido.

A través de una nueva campaña audiovisual, el festival confirma que el Club Ciudad de Buenos Aires será la sede de su próxima edición, dando inicio a la cuenta regresiva para uno de los encuentros musicales más esperados del año.

El reconocido venue, ícono para la música en vivo, sede histórica de los conciertos y festivales más masivos y vanguardistas, recibió a lo largo de los años a artistas fundamentales de la escena nacional e internacional como Radiohead, R.E.M., Depeche Mode, Morrissey, Blondie y Daft Punk , entre muchos otros, y es la locación elegida para esta nueva edición.

Con esta confirmación, Primavera Sound Buenos Aires continúa revelando las piezas clave de este encuentro que volverá a reunir música, cultura y comunidad en una experiencia única.

Line-up Primavera Sound Buenos Aires 2026

Con un line-up de escala internacional, el festival ofrecerá las actuaciones exclusivas de gigantes como Gorillaz, The Strokes, FKA twigs, Yung Lean, Lily Allen, Courtney Barnett, CMAT, Nation of Language y Danny L Harle, complementados por una fina selección de la escena argentina encabezada por Santiago Motorizado, Juana Molina, Marilina Bertoldi, Juliana Gattas, Juana Aguirre, Babeblade, Chechi de Marcos, Fin del Mundo, Lisa Scha, María Wolff, El Nota, Pizza, Sunlid, Wiranda Johanssen y Jaime sin Tierra.

El éxito rotundo en Europa es el fiel reflejo de lo que se vivirá en noviembre: dos jornadas de vanguardia musical, comunidad y momentos que harán historia. Los tickets para la edición argentina ya se encuentran a la venta y el ritmo de compra reafirma que nadie se lo quiere perder.

Cómo y dónde comprar las entradas para el Primavera Sound en Buenos Aires

Abonos y tickets individuales por día a través de EnigmaTickets.com. Los clientes BBVA tendrán hasta 6 cuotas sin interés durante todas las fases de venta.

Las promotoras culturales PopArt Music y Move Concerts se embarcan en este proyecto para construir el contexto apropiado para esta tercera edición, tanto en lo musical como en todo aquello que lo rodea y que también forma parte vital de lo que supone un Primavera Sound, se celebre donde se celebre. Su experiencia y saber hacer posibilitan que Buenos Aires pueda disfrutar de nuevo de un festival acorde a unos estándares de calidad reconocidos internacionalmente.