ARCA reglamentó el nuevo régimen para exportar mercadería por vía postal: cómo es y qué cambia

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero aprobó el procedimiento de declaración simplificada para exportaciones comerciales realizadas por correo.

La norma reglamenta el esquema anunciado por el Gobierno para impulsar el comercio electrónico transfronterizo y agilizar las ventas al exterior.

El Gobierno oficializó este lunes la reglamentación del nuevo régimen para las exportaciones comerciales por vía postal . A través de la Resolución General 5886/2026 , la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aprobó el procedimiento de declaración simplificada que deberán utilizar quienes exporten mercaderías mediante el operador postal designado.

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La medida reglamenta lo dispuesto por el Decreto 604/2026, que estableció que las exportaciones con finalidad comercial realizadas por vía postal no estarán sujetas a límites de valor y encomendó a ARCA dictar las normas operativas necesarias para su implementación.

Según la resolución, el nuevo régimen busca facilitar las exportaciones, reducir costos operativos y agilizar el comercio internacional , en línea con el proceso de simplificación normativa impulsado por el organismo y con el objetivo de favorecer el comercio electrónico transfronterizo.

La normativa aprueba un procedimiento de Declaración de Exportación Simplificada Postal (DESP) , que deberá ser completado por el exportador antes del despacho de la mercadería. Para acceder al régimen, el remitente deberá tener habilitado su perfil exportador ante ARCA, emitir la factura "E" correspondiente y presentar la declaración con la información requerida, que incluye la identificación del exportador y del destinatario, la descripción de la mercadería, su valor, la posición arancelaria y otros datos establecidos por la Unión Postal Universal (UPU) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA) .

La medida reglamenta el nuevo esquema para exportar por correo con fines comerciales. Estas son las principales modificaciones que deberán tener en cuenta empresas, emprendedores y operadores del comercio exterior.

El procedimiento también prevé que el operador postal designado reciba la mercadería, verifique la documentación, registre un identificador único del envío y transmita la información en tiempo real a ARCA para continuar con el despacho internacional. Además, contempla la posibilidad de controles físicos selectivos por parte del servicio aduanero, según criterios de análisis de riesgo.

La resolución establece que no podrán utilizar este régimen los bienes sujetos a controles aduaneros específicos, aquellos alcanzados por cupos de exportación o las mercaderías que requieran intervenciones o autorizaciones especiales de otros organismos.

En materia tributaria, el anexo de la resolución dispone que las exportaciones comerciales por vía postal continuarán sujetas al régimen arancelario, cambiario y de prohibiciones no económicas vigente para las exportaciones generales, aunque quienes opten por esta modalidad renunciarán a la percepción de beneficios a la exportación.

La norma entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial. No obstante, su implementación se realizará de manera gradual conforme al cronograma que ARCA publicará en el micrositio "Envíos internacionales" de su página web y en el sitio oficial del operador postal designado.

Las claves de la nueva reglamentación

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la reglamentación del nuevo régimen para las exportaciones comerciales realizadas por correo, una medida que complementa el Decreto 604/2026 y que apunta a facilitar las operaciones de comercio exterior, especialmente las vinculadas al e-commerce.

1. Se elimina el límite de valor para exportar

El principal cambio es que las exportaciones comerciales realizadas por vía postal ya no estarán sujetas a un monto máximo, una restricción que regía hasta ahora para este tipo de operaciones.

2. Se crea una declaración simplificada

ARCA aprobó un procedimiento específico y simplificado para exportar mercadería comercial a través del operador postal designado, con el objetivo de reducir la carga administrativa para exportadores.

3. Buscan agilizar el comercio electrónico

La resolución destaca que el fuerte crecimiento del comercio electrónico transfronterizo impulsó la necesidad de modernizar los procedimientos aduaneros y facilitar este tipo de operaciones.

4. El objetivo es reducir costos

Entre los fundamentos de la norma se menciona la necesidad de disminuir los costos operativos, acelerar los tiempos de despacho y simplificar los procesos para favorecer las exportaciones.

5. Habrá exclusiones

No podrán utilizar este régimen las mercaderías que tengan controles aduaneros específicos, estén alcanzadas por cupos de exportación o requieran autorizaciones especiales de otros organismos públicos.

6. La implementación será gradual

Aunque la resolución entra en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, la aplicación operativa se realizará de manera progresiva según un cronograma que ARCA publicará en el micrositio "Envíos internacionales".

7. Toda la operatoria estará disponible online

Los procedimientos, requisitos y lineamientos para utilizar el régimen podrán consultarse tanto en el sitio web de ARCA como en la página oficial del operador postal designado.