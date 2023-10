Javier Milei tuvo tiempo en medio de la campaña de las elecciones para mostrarse con su pareja, la actriz Fátima Florez . Fue en el Bailando 2023 , cuando el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA) fue en su auto a buscar a la imitadora. Ante la visita del libertario, Marcelo Tinelli no dudó en ir a buscar la exclusiva, donde mantuvieron al aire un cruce para tratar de darle un aire "descontracturado" al economista.

En medio del show, Tinelli frenó y dijo: “Por favor, espérenme un minuto, que la cámara me siga”, y salió del estudio rumbo al estacionamiento del estudio. Allí lo siguieron las cámaras y, para sorpresa, en un auto de vidrios polarizados se encontraba dentro Milei , quien prefirió mantener la mesura y la discreción de su presencia.

Allí se descubrió que era Javier Milei , que intentó esconder su paradero. E l candidato presidencial de La Libertad Avanza no se movió del automóvil: “¿No me ves?”, le respondió el libertario, a lo que Tinelli siguió: “Sí, te veo pero te veo poco, quiero saber si usted es el candidato presidencial Javier Milei ”, dijo. “Sí, efectivamente soy Javier Milei” , respondió el economista.

Acto seguido, el conductor intentó por todos los medios que Milei se baje del auto y lograr la foto junto a Fátima Florez, que estaba en el estudio interpretando a Carmen Barbieri, uno de sus múltiples personajes. “¿No puede venir un minuto a ver a Carmen Barbieri?”, le preguntó.

La respuesta de Milei fue contundente, con un aire de cierta incomodidad por el momento indiscreto: “No, pero de vuelta, sabés que solo vine a buscar a Fátima, dale. La vine a buscar...”, sostuvo, sin bajar más la ventanilla. Así que Tinelli apeló a su humor. “¿Dolarización sí?, ¿dolarización no?”, le consultó el conductor, rápido, para intentar sacarle una xclusiva al candidato.

milei fatima florez Javier Milei y Fátima Florez.

“Dolarización sí”, respondió Milei terminante. Y agregó: “Basta de inflación y que nos roben con la inflación”. En otro momento, Marcelo Tinelli le dijo que eran vecinos del barrio. “Sí, eso ya lo sé”, dijo escuetamente el novio de Fátima Florez. “¿Puede abrir la puerta?”, insistió, pero el candidato de LLA se mantuvo firme en su negativa. “No, de hecho esto no tendría que estar pasando”.

“¡Qué lastima que no podemos tener a Fátima con Javier!”, se quejó Marcelo luego que el candidato presidencial rechazara su invitación a bajarse del auto. Entonces, le volvió a decir: “¿Me pueden llevar después a mi casa que queda a tres cuadras de la suya?”. “Pero es un auto para dos este”, respondió Javier. “¿Y no puedo ir arriba de Fátima?”, insistió el conductor. “Y... no sería lo mejor”, le dijo sin vueltas.

Entonces se acercó Fátima, vestida de Carmen Barbieri, hasta el estacionamiento. Marcelo le preguntó si podía pedirle que baje el vidrio. “¡Ay el señor es el léon y si yo soy la leona podríamos estar juntos, ¿no les parece? Que entre a rugir un poquito, pero lo vamos a dejar que esté ahí adentro”, concluyó la comediante ante la mirada de su novio desde adentro del vehículo.

“Pero que baje un poquito el vidrio y ya lo dejo, lo quiero saludar nada más”, arremetió otra vez Tinelli. Y Fátima respondió con palabras de su pareja. “Como la libertad avanza, que haga lo que él quiera, ¿no te parece?”. Entonces Tinelli hizo el último intento para poder hablar con el candidato. “¿No puede bajar el vidrio? Es un minutito nada más”.

“Dale, Marcelo es otro momento”, respondió tajante. Así que por el espacio abierto de la ventana del auto le pasó la mano para saludarlo. “Volvamos al estudio”, le dijo a Fátima ya resignado tras la negativa de Milei a bajarse del vehículo.