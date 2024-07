Javier Milei y Mauricio Macri consensuaron el reemplazo de Julio Garro: Diógenes de Urquiza será el subsecretario de Deportes

Los controversiales dichos de Diógenes de Urquiza sobre el financiamiento del deporte de alto rendimiento

El nuevo funcionario había generado polémico en el ámbito del deporte luego de sus declaraciones al diario La Nación a comienzos de este año.

"Acá te piden ir a cuatro maratones. Yo también quiero ir a New York, China, Boston y París. ¡Es una locura! Y después ves los resultados: 'Abandono, abandono, abandono...'. ¿Vamos de turismo o qué?", había apuntado contra Joaquín Arbe, el corredor que había denunciado que el ENARD no le daba los fondos necesarios para participar de una carrera clasificatoria a París 2024.

"'Quiere ir al Mundial', te dicen. ¿A hacer qué? ¡Si no le gana ni al chileno, ni al brasileño, ni al uruguayo! Hay una pirámide de desarrollo en el deporte que va en función de la federación. Sí me parece perfecto que vendan tortas y rifas; pasa que los malcriamos", había dicho en el mismo sentido.

A su vez, en cuanto a los deportistas que van a participar de los próximos Juegos Olímpicos, señaló: "Después tenés a los que van a clasificarse y simplemente participarán, como el remo, que tiene pocas posibilidades. Se tienen que hundir todos los botes para que gane; es la realidad, pero se lo ganó. No le puedo decir: 'No, no vas'".

La salida de Julio Garro de la Subsecretaría de Deportes

Luego de apenas 5 meses al frente de la cartera de Deportes, y a una semana del comienzo de los Juegos Olímpicos, Julio Garro salió ayer de manera sorpresiva del Gabinete de Javier Milei tras sus declaraciones sobre Lionel Messi que cayeron mal dentro del Gobierno.

A partir de la difusión de un video, donde se podía ver a Enzo Fernández y a otros jugadores de la "Scaloneta" cantando una canción con expresiones racistas y homofóbicas, el ahora exfuncionario sostuvo: "Creo que el capitán de la Selección debe salir a pedir las disculpas de ese caso, lo mismo que el presidente de la AFA. Creo que es lo que corresponde. Es algo que nos deja, como país, mal parados, con tanta gloria. Esto de poder llevar a ese plano ejemplificativo creo que también. Es muy bueno y se hace mucho en nuestro país y en el mundo", apuntó.

Horas más tarde de hacer estas declaraciones, Garro se vio obligado a presentar su renuncia, tras fuertes críticas en redes sociales, replicadas por el propio Javier Milei.

garro milei.jpg

Este episodio no había caído bien en el PRO y así lo reflejó el jefe de bloque de diputados, Cristian Ritondo, durante una reunión en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. "Este tipo de cosas debe resolverse de otra manera", sostuvo el jefe del bloque amarillo en la Cámara baja ante los periodistas al retirarse de la sede gubernamental.