El Gobierno echó al subsecretario de Deportes tras controversia por cánticos de la Selección

Y agregó: "Por ahí pasa más en la vida social, en los colegios y clubes, pero no ha llegado al fútbol grande el tema de pedir disculpas, que sea con una sanción más ejemplificativa, que la sociedad pueda ver que el fútbol pida perdón. Creo que es una oportunidad ante este yerro".

El intento de desmentida de Julio Garro y la reacción del Gobierno

Las declaraciones de Garro causaron malestar en algunos funcionarios del Gobierno, al punto tal que el ahora exsubsecretario de Deportes intentó negar sus dichos y publicó una desmentida. "Desmiento categóricamente que haya solicitado a Messi que pida disculpas. Sería una falta de respeto a quien nos honra permanentemente con su calidad humana y deportiva", dijo en la red social "X".

Desmiento categóricamente que haya solicitado a Messi que pida disculpas. Sería una falta de respeto a quien nos honra permanentemente con su calidad humana y deportiva. — Julio Garro (@JulioGarro) July 17, 2024

Sin embargo, los usuarios salieron a cruzar al exintendente de La Plata y expusieron sus declaraciones. Tal es el caso de Daniel Parisini (alias Gordo Dan), uno de los tuiteros libertarios con mayor cercanía al Gobierno, quien publicó en su cuenta de la red social X: "Bueno, ya sabes como funciona esto, no @JulioGarro?", al tiempo que compartió un tuit que dice que el funcionario debía "ser expulsado inmediatamente del Gobierno".

La presión de Parisini no fue la única. Incluso el propio presidente Milei retuiteó un posteo de la cuenta del usuario @elpitttt contra Garro por sus dichos: "Todos sabemos lo que el javo ama y banca a Messi incluso desde que era totalmente criticado… Decir que Messi tiene que PEDIR DISCULPAS a unos europeos colonizadores por una canción que encima dice la verdad, es ir TOTALMENTE EN CONTRA de la ideología del Javo", escribió.

Para finalizar el posteo replicado por el presidente, el troll libertario agregó: "Garro tiene que estar afuera ya mismo". Finalmente, el subsecretario de Deportes fue expulsado del Gobierno.

El Gobierno desplazó a Teddy Karagozian del Consejo de Asesores

Misma suerte corrió el empresario textil, Teddy Karagozian, quien fue desplazado del Consejo de Asesores de Javier Milei por expresarse de forma crítica respecto a la evolución de la actividad económica.

En declaraciones al canal LN+, el dueño de la empresa textil TN&Platex aseguró el martes que el Gobierno "no está bajando el gasto público" y señaló "que está atrasado el dólar". Además, sorprendió a manifestarse contrariamente a la visión del Gobierno respecto a la reactivación económica: "No vislumbro recuperación y no va a suceder".

Este miércoles, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la salida del empresario. "Demian Reidel, Jefe de Asesores del Presidente del Presidente de la Nación, ha tomado la decisión de apartar del Consejo que preside a uno de sus miembros: Teddy Karagozian", anunció.

Tras la noticia, el empresario textil citó el mensaje del vocero para referirse a su salida. "Como es público y para confirmar lo expresado por Adorni el Presidente Del Consejo de Asesores Demian Reidel tomó la decisión de apartarme y por supuesto acepto el desplazamiento", expresó y agregó: "Lo comprendo y deseo el mayor de los éxitos. Un consejo más homogéneo es muy probable que logre sus objetivos más rápidamente. Como la prensa buscando informarse me está llamando, sepan disculpar que como es de esperar, no hablaré sobre este y por ahora ningún otro tema".