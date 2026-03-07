Javier Milei volvió a criticar a Paolo Rocca, esta vez por participar en un acto con Lula da Silva: "Principio de revelación"

El Presidente reaccionó en redes sociales luego de que el titular del Grupo Techint compartiera un acto con el mandatario brasileño en la inauguración de una escuela técnica en Río de Janeiro.

Paolo Rocca participó junto a Lula da Silva de la inauguración de una escuela técnica en Río de Janeiro, lo que motivó una nueva crítica de Javier Milei en redes sociales.

El presidente Javier Milei volvió a apuntar este sábado contra el empresario Paolo Rocca , titular del Grupo Techint , luego de que el industrial participara junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , de la inauguración de una escuela técnica en Río de Janeiro.

A través de su cuenta en X , el mandatario reaccionó al episodio con un mensaje breve: “Principio de revelación. Fin.”

El comentario se produjo después de que trascendiera la participación de Rocca en el acto que encabezó Lula para inaugurar la Escuela Técnica Roberto Rocca , ubicada en la localidad de Santa Cruz , a pocos kilómetros del complejo siderúrgico que Ternium posee en el estado de Río de Janeiro.

Durante la actividad, el empresario destacó la inversión en formación técnica y el rol de la industria en el desarrollo económico. “ Fue muy importante recibir al presidente Lula en la inauguración de nuestra Escuela Técnica Roberto Rocca en Santa Cruz, donde tenemos un centro industrial que emplea a 8.000 personas y produce acero competitivo para Brasil y para el mundo ”, afirmó Rocca.

Además, subrayó el objetivo educativo del proyecto impulsado por el grupo empresario: “ Invertimos en educación técnica porque creemos en el papel central de la industria en el desarrollo económico y social de Brasil y de todos los países donde operamos ”, agregó.

La disputa entre Milei y Rocca

El nuevo mensaje del Presidente se suma a una serie de cruces públicos que mantiene con el titular de Techint. La tensión escaló tras la licitación para la provisión de caños de acero destinados a un proyecto de exportación de gas de Vaca Muerta, en la que la oferta de Techint fue superada por la empresa india Welspun.

Desde el Gobierno sostuvieron que la propuesta de la firma extranjera era alrededor de 40% más barata, un argumento que utilizó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para justificar la adjudicación.

A partir de ese episodio, Milei comenzó a cuestionar públicamente al empresario. En redes sociales lo bautizó “Don Chatarrín” y llegó a replicar mensajes en los que se acusaba a Rocca de haber “jugado all in contra el Gobierno” en las elecciones legislativas de 2025.

La confrontación también llegó al plano político. Durante la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso, el Presidente volvió a cargar contra sectores del empresariado a los que acusa de haberse beneficiado durante años de regulaciones y protecciones del Estado. “No he tenido reparo en señalar como ladrones a un grupo de empresarios locales fruto de su accionar comercial”, sostuvo el mandatario.

El conflicto forma parte de lo que el propio Milei denomina la “batalla cultural” contra empresarios que, según su visión, prosperaron al amparo de regulaciones y restricciones a la competencia.