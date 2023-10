Javier Milei y una insólita acusación: "Sergio Massa es el Rey de la Casta"

Barrionuevo le retiró su apoyo a Javier Milei tras el acuerdo con Bullrich

El dirigente sindical y líder del gremio de gastronómicos, Luis Barrionuevo, anunció que no apoyará a Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza en estas elecciones 2023, de cara al balotaje del 19 de noviembre y expresó desencanto tras el acuerdo del libertario con Patricia Bullrich.

El dirigente gastronómico, tras el inesperado resultado electoral del 22 de octubre y la posterior alianza con una parte del PRO, no brindará su estructura de fiscales para la segunda vuelta.

"En las elecciones generales, no sólo respaldé, sino que defendí con convicción y pasión a Javier Milei, creyendo en valores, principios y una nueva visión para nuestro querido país. Pero hoy, con un sentimiento de profunda indignación y desencanto, me veo en la necesidad de alzar mi voz para comunicar que no puedo, ni voy a acompañar esta sorpresiva alianza entre el partido de Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich", expresó Barrionuevo a través de un comunicado oficial.