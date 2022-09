Milei apuntó contra el Gobierno: "Todo lo que no valide lo que ellos dicen lo consideran odio"

"Algunas de las personas que están en la comitiva y son los impulsores de la ley del odio directamente me nombran, lo hacen sin tapujos. Están señalando abiertamente que al que van a perseguir es a mí, porque en el fondo soy el verdadero opositor, no tengo ningún tipo de complicidad con ellos, no les voto ninguna ley, soy absolutamente inflexible con ellos y los critico donde verdaderamente les duele. Hace tiempo que eso los tiene molesto y entonces avanzan con falacias", sostuvo el referente libertario.

En diálogo radial, el dirigente opositor indicó que "la herejía para ellos es que le saques un dato".

JAVIER MILEI NA

Qué dijo Javier Milei sobre el BCRA

Al ser consultado sobre la decisión del Banco Central para impedir que productores que accedieron al dólar soja puedan comprar divisas, Milei manifestó: "Creo que tendrían que decirme que tengo razón y hay que cerrarlo. El Banco Central es un mecanismo de estafa que favorece a la casta política y están generando un problema enorme".

Sobre Sergio Massa

Al analizar la gestión del ministro de Economía, el diputado nacional aseguró que "su estrategia está en conseguir todos los dólares posibles para evitar que le explote la bomba, para poder enfrentar una corrida"

"Pero no podés vivir de querer sostener una situación insostenible rifándote dólares que no tenés. Tarde o temprano va a explotar la situación económica", advirtió.