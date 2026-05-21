El plazo fijo continúa siendo una de las herramientas más consultadas por los pequeños ahorristas argentinos, incluso en un escenario económico donde las tasas cambian seguido y las expectativas financieras se mueven casi día a día. Aunque aparecieron nuevas opciones digitales para invertir pesos, muchos todavía prefieren el esquema clásico: dejar el dinero inmovilizado 30 días y saber de antemano cuánto van a cobrar.
Plazo fijo: cómo operan los principales bancos hoy, jueves 21 de mayo
Las entidades financieras mantienen rendimientos dispares mientras crecen las dudas sobre inflación y movimiento cambiario.
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Plazo fijo: cómo operan los principales bancos hoy, miércoles 20 de mayo
Este jueves 21 de mayo, los principales bancos del país mantienen tasas relativamente estables respecto de jornadas anteriores, aunque siguen existiendo diferencias importantes entre entidades públicas, privadas y bancos digitales. Para quienes buscan rendimiento, esa brecha puede hacer una diferencia concreta a fin de mes.
También influye otro factor que atraviesa cualquier decisión financiera en Argentina: la incertidumbre. Mientras algunos ahorristas consideran que el plazo fijo todavía ofrece cierta previsibilidad, otros creen que quedó relegado frente a instrumentos más flexibles o con posibilidad de ganarle mejor a la inflación.
Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 21 de mayo
Según los datos informados por Banco Central de la República Argentina (BCRA), las tasas nominales anuales para depósitos a 30 días presentan diferencias entre las principales entidades financieras del sistema.
Entre los bancos más consultados por los usuarios, los porcentajes aproximados para personas humanas se ubican en estos niveles:
- Banco de la Nación Argentina: 17,5%
- Banco Santander: 15%
- Banco Galicia: 18,25%
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19,5%
- BBVA: 18,75%
- Banco Macro: 18%
- ICBC: 17,5%
- Banco Credicoop: 17,5%
- Banco Ciudad: 17%
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