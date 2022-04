¿Qué piensa Javier Milei sobre el golpe de Estado de 1976 y Malvinas?

"Lo primero que hay que reconocer es que el número de 30.000 es una mentira. No fueron 30.000 desaparecidos. Te metes en la Secretaría de Derechos Humanos y no son 30.000. ¿Por qué vas a estar partiendo de un número que no es cierto? ¿Por qué mentís sobre el numero?", dijo Milei en una entrevista a Bloomberg al ser consultado sobre la cifra de desaparecidos durante la última dictadura cívico militar.