Con el comienzo de junio 2026, llega un feriado especial para algunos argentinos. Aunque la medida no alcanza a todo el país, va a impactar en una localidad bonaerense que celebrará su historia y sus habitantes podrán aprovechar el descanso para hacer actividades recreativas o viajes cortos.
El Gobierno decretó feriado para el 2 de junio: quiénes podrán aprovecharlo
El sexto mes del año empieza con una fecha especial que va a modificar la rutina de algunos bonaerenses afortunados.
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La decisión alcanza a trabajadores estatales y también contempla a parte del sector privado bajo determinadas condiciones. El beneficio se da por el aniversario fundacional de la localidad y, cada año, la fecha reúne actos oficiales, encuentros culturales y distintas propuestas para vecinos y visitantes.
Por qué es feriado el 2 de junio de 2026
El martes 2 de junio de 2026 será asueto en el partido de Lobos debido al aniversario número 224 de su fundación. La medida alcanza principalmente a organismos públicos locales, dependencias estatales y sucursales del Banco Provincia que operan dentro del distrito, pero también se contempla un descanso para empleados privados, aunque en esos casos la decisión final queda en manos de cada empleador.
El asueto incluye tanto a la ciudad cabecera como a las localidades que integran el partido, por lo que miles de vecinos podrán cortar semana. La celebración suele estar acompañada por actividades culturales, propuestas gastronómicas y encuentros comunitarios que recuerdan el origen de la ciudad.
Además, muchos visitantes aprovechan la ocasión para conocer los atractivos de la zona, entre ellos la Laguna de Lobos, uno de los puntos turísticos más visitados del distrito.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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