Jorge Lanata calificó de "apresurada" la alianza Bullrich-Milei y dijo: "Massa no es Alberto"

"A mí me parece que todo el mundo se apresuró a discutir alianzas y cargos . Me parece que hay tiempo: después de una derrota lo mejor que podés hacer es tomarte un tiempo para ver por qué perdiste y no tomar las cosas con tanto dramatismo", inició su análisis Jorge Lanata y consideró que "hubo una urgencia en pronunciarse con cosas que para mí son banales".

Al mismo tiempo, indicó que " Mauricio Macri coincide en gran parte con las propuestas de Milei " y criticó que el ex presidente "se fue pero siguió estando". "El acercamiento de Macri y de Bullrich es un acercamiento sincero. No es por cargos ni poder, sino que realmente creen que puede ayudar a que gane", agregó pero aclaró: "Yo no coincido con Javier Milei ".

Jorge Lanata recordó una de las propuestas más polémicas del candidato de La Libertad Avanza: "Lo de la venta de órganos me lo dijo a mí en la radio, que soy trasplantado, por lo cual fue muy fuerte y muy ridículo". "Que una persona tenga que vender una parte de su cuerpo por plata es terrible", subrayó y entendió que Javier Milei "la cagó con lo de los órganos, con lo de las armas y con los que tiene alrededor.

Milei fue una ambulancia: como no tenía partido, recogió heridos de todos los partidos. Los tipos que están alrededor son unos lúmpenes". "Vos no podés hablar en contra de la casta y terminar aliándote con la casta. Esto le va en contra en su propia tropa", manifestó.

Consultado por el candidato de Unión por la Patria, el periodista señaló que "Massa no es Alberto" y opinó que "creo que estamos ante el comienzo del fin del kirchnerismo. Creo que Cristina no tuvo herederos, Máximo no lo es, Axel tampoco y Wado menos. Con el tiempo se va a ir extinguiendo". "Yo creo que Massa es peronista, no kirchnerista. Realmente creo que no lo es y hay muchas cosas del kirchnerismo que Massa no comparte. Ni hablar con las relaciones con Cuba, Irán o Venezuela; Massa no está de acuerdo con eso".

Además entendió que "Massa y Cristina tienen la relación de dos iguales" y que "Massa es lo más parecido a Néstor como político que yo vi en los últimos años. Es un tipo muy atento a los medios". "Espero que sea un tipo que deje laburar", añadió e hizo referencia al periodismo en una eventual presidencia de Javier Milei: "Sería una relación intempestiva como es él. Hay que ver cómo se acostumbra al poder, pero como es hoy sería una cuestión despareja, un día te putea y otro no. No tendríamos una buena relación los periodistas con Milei".

El estado de salud de Jorge Lanata

Consultado por su estado de salud, Jorge Lanata aseguró que estaba "bien": "Estuve recuperándome. Estuve un mes en terapia intensiva, lo que te afloja mucho los músculos así que me cuesta caminar. Estoy haciendo kinesiología todos los días para recuperar la fuerza de las piernas. Sacando eso estoy ok".

El periodista atravesó dos internaciones en menos de un mes. La primera fue el 22 de agosto, por una descompensación producto de una infección urinaria que lo mantuvo en terapia hasta el 11 de septiembre. Sus complicaciones se debieron a que el tratamiento requería precisión: Jorge Lanata es una persona trasplantada de riñón.

Luego ingresó a internación el martes 12 de septiembre por un agudo cuadro febril, que implicó una nueva internación en la clínica de la Fundación Favaloro durante cuatro días, cuando fue dado de alta para iniciar un nuevo proceso de rehabilitación.