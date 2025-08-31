Boca le gana 1-0 a Aldosivi, con la niebla por la tormenta de Santa Rosa como protagonista







El gol para el Xeneize lo convirtió Lautaro Di Lollo, con un gran cabezazo, a los 47 minutos.

Di Lollo marcó para Boca el único tanto del partido Foto: Diego Izquierdo

Boca le gana 1-0 a Aldosivi, al término del primer tiempo, en un partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio José María Minella.

Noticia en desarrollo.-