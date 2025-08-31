SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
31 de agosto 2025 - 15:22

Boca le gana 1-0 a Aldosivi, con la niebla por la tormenta de Santa Rosa como protagonista

El gol para el Xeneize lo convirtió Lautaro Di Lollo, con un gran cabezazo, a los 47 minutos.

Di Lollo marcó para Boca el único tanto del partido

Di Lollo marcó para Boca el único tanto del partido

Foto: Diego Izquierdo

Boca le gana 1-0 a Aldosivi, al término del primer tiempo, en un partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio José María Minella.

El gol para el Xeneize lo convirtió Lautaro Di Lollo, con un gran cabezazo, a los 47 minutos.

Informate más

Noticia en desarrollo.-

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias