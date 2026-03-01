Jorge Macri abrirá sesiones en CABA: reformas, obras y discurso de "cero tolerancia" para bloquear a LLA

El jefe de Gobierno hablará en la Legislatura porteña en el marco de la inauguración de un nuevo período parlamentario. El endurecimiento de la política de seguridad copará el temario, pero también hará foco en las inversiones en infraestructura y los reclamos a Nación.

Jorge Macri inaugurará este lunes el tercer período de sesiones ordinarias de la Legislatura porteña bajo su mandato. Con un discurso anclado en seguridad, el orden público, los recortes impositivos y la inversión en infraestructura, repasará los principales pilares de su segundo año de gestión y marcará el rumbo de su agenda gubernamental y parlamentaria para el 2026. El jefe de Gobierno endurece la marca PRO y vuelve al macrismo línea fundadora para dar batalla contra La Libertad Avanza , el peronismo y el larretismo de cara al 2027.

El alcalde arribará al edificio de la calle Perú a las 9.30. Lo recibirá la vicejefa de Gobierno y titular del Palacio Legislativo, Clara Muzzio, quien a mitad de semana se encargó de firmar el decreto mediante el cual se formalizó la convocatoria, junto con el vicepresidente primero, Matías López (PRO).

Macri tomará la palabra cerca de las 10, según el horario previsto, frente al bloque del oficialismo Vamos por Más , conducido por su nueva titular Silvia Lospennato, y a los representantes de los otro siete espacios de oposición, entre los que también se encuentran Ciudadanos Unidos/UCR, el Frente de Izquierda (FIT) y bloques liberales (Transformación y Republicanos).

Dedicará un primer tramo a dar cuenta del estado general de la administración porteña , cruzada en el último tiempo por reformas internas que implicaron recortes de áreas, direcciones y secretarías . Durante los últimos dos años, el GCBA eliminó cerca de 10 mil contratos.

Asimismo, como anticiparon fuentes gubernamentales anticiparon a Ámbito a fines del año pasado, Macri puso en marcha un plan de retiros voluntarios para personas de más de 45 años y con al menos cinco de antigüedad y al menos uno en planta permanente. En paralelo, continuarán en búsqueda de perfiles de profesionales y graduados en áreas vinculadas a la tecnología. "Es lo que necesitamos por el contexto y por el tipo de Estado al que apuntamos", afirman desde GCBA.

Se espera que Macri hable también sobre la evolución de los indicadores económicos de la Ciudad. En el último año, se registró por un lado una baja de más de 10 puntos de la pobreza y por otro un aumento de las personas sin hogar, mientras que, en paralelo, debieron cerrar unas dos mil empresas radicadas en el distrito producto de la caída del consumo y del ajuste aplicado a nivel nacional por el presidente Javier Milei.

El jefe de Gobierno destacará el aporte del Estado para reducir el impacto de la caída de la actividad. Destacará la eliminación de impuestos -Ingresos Brutos para no profesionales- y su política de costo cero para trámites, además de la moratoria.

jorge macri desalojo Jorge Macri durante un operativo de desalojo. En lo que va de su gestión, se recuperaron más de 500 propiedades que estaban usurpadas.

Seguridad, Educación y Salud, otros focos del discurso

Fuentes con despacho en Uspallata anticiparon a Ámbito que Macri dedicará un tramo del discurso a hablar sobre el combate a la inseguridad. "Va a haber un párrafo importante sobre el endurecimiento en la agenda de seguridad", señalaron, con parte del foco apuntando hacia la profundización de la política de desalojos que lleva adelante desde inicios del 2024 y en el orden: "Hará foco también en el reordenamiento de los espacios públicos, lo que permite que hoy la Ciudad esté más cuidada".

A principios de la semana pasada, el intendente porteño brindó una conferencia de prensa en la que presentó el Mapa del Delito 2025 y donde destacó una caída de los índices de criminalidad de casi un 30% en 2025. “La verdadera diferencia entre una ciudad donde se vive con miedo y una donde se vive en libertad no está en un discurso: está en que la ley se cumple y que el orden es la regla, y no la excepción. Y no es que cambiaron las leyes o los jueces, lo que cambió fue la decisión política”, afirmó junto al ministro de Seguridad, Horacio Giménez.

La gestión actual está cruzada por cuatro pilares centrales. Y sobre ello hará foco en su discurso de este lunes. "Hoy los ejes de Cuidado, Orden Público, Seguridad y Limpieza son primordiales", afirman desde la sede porteña.

El eje de Cuidado contempla Educación, área sobre la cual se puso en marcha una reforma que, entre otros puntos, extiende a nuevas secundarias el modelo de enseñanza por capacidades y trayectorias personalizadas. También reduce el máximo de faltas de 25 a 20 anuales e implementa un sistema de huella digital obligatoria para los docentes.

Pero, al mismo tiempo, el nuevo plan coexiste con el cierre de jardines y de cursos de nivel inicial ante la caída en la matriculación producto de los bajos índices de natalidad, hecho que afecta no solo a CABA sino que también se sucede en el resto del país. Durante 2026 prevén invertir $3 billones 469 mil millones, el 20% del Presupuesto para dicha área.

Además del área educativa, Cuidado también se enfoca en las políticas sanitarias. "La inversión que se hizo fue muy buena y este año será importante también. Es prioridad", destacaron desde CABA. "Jorge (Macri) hará hincapié en eso. Es uno de los grandes logros de la gestión, sobre todo de este último año", afirmaron.

El ministro Fernán Quirós es el único que sobrevivió a la poda que realizó el alcalde sobre los funcionarios que provenían de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. El sanitarista es destacado por propios y ajenos por su trabajo. El gasto en Salud representa el 16,5% del total presupuestado para 2026: uno $2 billones 861 mil millones.

JORGE MACRI SUBTE LINEA F dos.jpg Gobierno de la Ciudad

Infraestructura, subte F y reclamo por coparticipación

En materia de Infraestructura y Movilidad se espera que Macri haga foco en las obras que se llevan a cabo en la autopista Dellepiane, el Puente Labruna y el Anillo de la calle Pampa, aún en desarrollo. En el Ejecutivo porteño sacan chapa del plan y se diferencian de otras jurisdicciones e incluso de Nación, donde la parálisis es la norma. "Tenemos un presupuesto equilibrado por quinto año consecutivo y un plan de obra pública que cuadruplica la inversión en transporte y movilidad”, destacan.

En el discurso se espera que haya un apartado sobre el avance de la licitación del subte F, para la cual se desembolsarán entre u$s1.350 y u$s1.500 millones. Las tareas de construcción del primer tramo están previstas para el segundo semestre. Todavía se esperan novedades sobre la licitación en la que se presentaron unas 22 empresas locales e internacionales. En el interín, CABA transformó en Sociedad Anónima Unipersonal a SBASE, la controlante del subterráneo, aunque afirman que no está prevista su venta. "No hay ningún cambio en mente, ni tampoco está contemplada una privatización", enfatizaron.

El gasto de capital para el 2026 será del 20% del total del Presupuesto, un aumento del 0,7 puntos respecto al 2025. Sin embargo, no contempla la urbanización de barrios populares ni el otorgamiento de créditos para construcción de vivienda para la clase media. El propio Macri se encargó de aclarar que no destinará fondos para tal fin y criticó a su predecesor, Larreta.

Otro punto que cruzará el discurso del jefe de Gobierno será el reclamo por los fondos que Nación le adeuda en materia de coparticipación. En agosto del año pasado, el Poder Ejecutivo dejó de cumplir con el fallo de la Corte Suprema que obligaba a pagar $20.000 millones por semana a las arcas porteñas. Desde entonces, la deuda acumulada supera los $550.000 millones. Si bien las negociaciones entre el jefe de Gobierno y Luis Caputo están abiertas, aún no llegaron a un acuerdo. Entre las opciones que barajan aparece el pago con bonos o el intercambio por los terrenos del Mercado de Liniers.

Jorge Macri y Karina Milei en La Rural crédito AFP El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la exposición de La Rural. Gentileza AFP.

El giro discursivo de Jorge Macri para competir con La Libertad Avanza

Luego de un 2024 errante en el que el jefe de Gobierno porteño sufrió fuertes cuestionamientos por la desatención de la higiene urbana, por la falta de obras y por las reiteradas fugas de comisarías -hechos que le valieron la primera derrota electoral del PRO en el distrito-, en CABA consideran que en 2025 hubo cambios fuertes a nivel interno y que actualmente la gestión "está encauzada", lo que le permite a Macri profundizar sobre la agenda propia y volver a construir la marca PRO para reconquistar al antiperonismo que migró hacia los violetas.

Con el endurecimiento de sus políticas de seguridad y desalojos busca retornar al macrismo original, basado en un discurso de "cero tolerancia" y de "mano dura" afín a los tiempos libertarios. El crecimiento opositor en la Ciudad, principalmente de LLA con quien compite por el mismo votante, fue una clara señal de alarma en las elecciones pasadas. Con vistas al 2027, el alcalde pretende ofrecer al electorado una opción "republicana" y sin motosierra del modelo de Javier Milei.

Mientras tanto, tendrá que negociar. El bloque de Vamos por Más, conducido ahora por Lospennato, contará en el recinto con 11 miembros. Será la tercera fuerza legislativa. Por encima se ubicará Fuerza Buenos Aires (PJ), la bancada que lidera Claudia Neira y que ostentará 20 legisladores.

Los libertarios seguirán bajo el ala de Pilar Ramírez pero con mayor presencia: serán trece. Por debajo del oficialismo aparecerán Confianza y Desarrollo (bloque que lidera Emmanuel Ferrario y que integran Larreta y Graciela Ocaña) con siete integrantes, Ciudadanos Unidos/UCR con cinco, el Frente de Izquierda con dos. Cierran Republicanos Unidos y Transformación con uno por cada lado.

En ese contexto, todavía siguen abiertas las discusiones entre el PRO y la oposición por la conformación de las comisiones. En reuniones formales que tuvieron lugar esta semana, el peronismo, como primera minoría, y los representantes de LLA trasladaron sus pretensiones al oficialismo. Es de esperar que los amarillos se queden con las más importantes, aunque la oposición discutirá por sus porciones.

"Tenemos que seguir trabajando y mejorar la sinergia con los legisladores", admiten fuentes gubernamentales respecto al escenario que se espera para este año legislativo, donde el oficialismo estará nuevamente en debilidad parlamentaria como ocurrió durante 2025 tras las fugas de legisladores hacia LLA. En esta oportunidad no contarán con la habilidad negociadora de Paola Michielotto, quien fuera presidenta de la Comisión de Presupuesto, una de las artífices de la aprobación de los dos Presupuestos que envió Macri a la Legislatura. Darío Nieto, jefe de bloque hasta diciembre pasado, continuará como legislador. La estrategia legislativa del oficialismo recaerá ahora sobre la exdiputada nacional.