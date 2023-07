Lousteau volvió a apuntar contra Jorge Macri: "Quiso ser gobernador, no pudo y cambió de distrito"

La interna de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires crece cada vez más a medida que se acercan las PASO del 13 de agosto. Martín Lousteau , precandidato de la coalición por la UCR , volvió a apuntar contra su principal contrincante, Jorge Macri . Una vez más, cuestionó su postulación ya que no considera legítimo su cambio de distrito: "Él fue intendente de Vicente López y diputado provincial, quiso ser gobernador, no pudo y entonces cambió de distrito ", expresó.

El Senador Nacional se diferenció de Macri y recordó: "Perdí en las elecciones de 2015 y no fui a buscar poder ni lugar en otro distrito, no voy detrás de un tema de vanidad o ambición personal, quiero transformar las cosas realmente. A mí me ofrecieron ser candidato en la Provincia y siempre dije que no", dijo en diálogo con Télam.